Hà Nội ô nhiễm không khí, nhà cao tầng trở nên 'tàng hình'

Sáng nay (15/10), nội thành Hà Nội chìm trong lớp không khí mờ đục. Theo ghi nhận của phóng viên tại khu đô thị Xa La (Hà Đông), lớp bụi mù khiến tầm nhìn bị hạn chế. Các tòa nhà cao tầng chìm trong một lớp mù trắng đục.

Chỉ số AQI về mức độ ô nhiễm không khí ở khu vực cầu vượt Láng Hạ vào thời điểm 8h lên tới 175.

Lớp mù dày đặc tại khu vực Hà Đông

Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ NN&MT), chất lượng không khí của Hà Nội hôm nay đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm với chỉ số AQI là 154 (chạm ngưỡng đỏ).

Trong đó, khu vực Thanh Xuân đứng đầu cả nước về chỉ số ô nhiễm, đồng thời cũng nằm trong top 100 khu vực ô nhiễm nhất thế giới.

Số liệu từ IQAir cho thấy, chỉ số ô nhiễm của Hà Nội vào lúc 8h là 175, đứng thứ 3 trên thế giới về chỉ số ô nhiễm, sau thành phố Medan (Indonesia) và Singapore.

Chỉ số AQI được ghi nhận tại khu vực cầu vượt Láng Hạ lên tới 175.

Ở ngưỡng này, những người khỏe mạnh cũng bắt đầu cảm nhận được các tác động tiêu cực, trong khi nhóm người nhạy cảm dễ gặp vấn đề nghiêm trọng về hô hấp.

Cũng theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc, chỉ số bụi mịn được ghi nhận vào thời điểm 6h51 cao gấp 4,2 lần mức tham chiếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày chỉ số chất lượng không khí kém, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời, đóng kín các cửa để giảm tiếp xúc với ô nhiễm.

Đồng thời, người dân nên thường xuyên hút bụi, sử dụng máy lọc không khí để duy trì không khí sạch sẽ trong nhà.

Cần kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng

Theo đại diện Cục Môi trường (Bộ NN&MT), miền Bắc đang bước vào mùa ô nhiễm không khí, việc quản lý và kiểm soát chất lượng không khí là vấn đề trọng tâm được Bộ đặc biệt quan tâm.

Trong tháng 9, Bộ NN&MT đã ra văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí. Đặc biệt, đối với các đô thị lớn, địa phương cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng.

Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều công trình xây dựng.

Bộ cũng yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện các quy định về che chắn công trường, che phủ vật liệu, tưới nước và vệ sinh công trường, cũng như vệ sinh các phương tiện vận chuyển; không để đất đá, rác và vật liệu xây dựng phát tán ra môi trường, gây tác động đến chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, Bộ đề nghị UBND TP Hà Nội cũng như các tỉnh thuộc vùng Thủ đô thực hiện tốt Quy chế phối hợp vùng Thủ đô đối với công tác quản lý môi trường đã ký kết.