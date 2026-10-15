Nghị định 388/2026/NĐ-CP sửa quy định về chính sách với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975

Nghị định gồm 9 Điều sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 như: chế độ trợ cấp hằng tháng, chế độ trợ cấp mai táng, kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần,...

Sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng với thanh niên xung phong miền Nam tham gia kháng chiến 1965 - 1975

“Điều 5. Chế độ trợ cấp hằng tháng: Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 02 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.”

Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp một lần cho thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến 1965 - 1975

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

"1. Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp một lần do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; kinh phí thực hiện chính sách cho vay vốn sản xuất kinh doanh quy định tại Nghị định này do ngân sách trung ương bảo đảm.".

TOÀN VĂN: Nghị định 388/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975