Rà soát chuẩn bị diễn tập ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh

Hội nghị rà soát, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo tóm tắt kịch bản diễn tập, thiết kế tổng quan không gian diễn tập.

Cuộc diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia tại khu đô thị Vincom năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/10/2026. Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập, thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, Ban Chỉ huy diễn tập; ban hành các quyết định, thông báo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức diễn tập; xây dựng kịch bản tổng thể, chi tiết, chương trình điều hành khai mạc, bế mạc; khảo sát, lựa chọn các địa điểm khai mạc, bế mạc, tổ chức diễn tập và tham quan diễn tập...

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy diễn tập tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, phương tiện tham gia tập luyện, diễn tập và dự tổng duyệt, diễn tập theo thông báo của Ban Chỉ đạo. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các đơn vị xây dựng kịch bản chi tiết, phù hợp, hiệu chỉnh phương án luyện tập khoa học, phù hợp với mục tiêu đề ra. Công ty cổ phần Vincom Retail, Chi nhánh tỉnh Sơn La tạm dừng các hoạt động trong Trung tâm thương mại Vincom vào thời gian luyện tập, diễn tập, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia tập luyện, diễn tập và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập. Các sở, ngành của tỉnh, UBND phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ theo phân công nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, bố trí, sắp xếp công việc điều động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn về lực lượng, phương tiện tham gia.