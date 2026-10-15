Hơn 220 tỷ đồng để thu hút, giữ chân bác sĩ

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến bố trí hơn 220 tỷ đồng để thu hút nhân lực, đào tạo và thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Ảnh minh họa: Hồng Hiếu/TTXVN

Tỉnh đặt mục tiêu thu hút 310 bác sĩ, nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng gần 650 nhân viên y tế nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026-2030 có tổng kinh phí dự kiến hơn 220 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 116 tỷ đồng dành cho chính sách thu hút nhân lực, 54 tỷ đồng phục vụ đào tạo và 51 tỷ đồng thực hiện các chính sách đãi ngộ, giữ chân nhân viên y tế. Nguồn lực này nhằm tạo điều kiện để các cơ sở y tế bổ sung nhân lực, nhất là những vị trí chuyên môn khó tuyển dụng và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Lâm Đồng có địa bàn rộng, dân số hơn 3 triệu người, mạng lưới y tế trải dài từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Toàn ngành hiện có 13 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, 7 trung tâm y tế tuyến tỉnh, 27 trung tâm y tế khu vực và 124 trạm y tế cấp xã. Việc phân bổ nhân lực giữa các địa bàn, đặc biệt tại vùng khó khăn, còn nhiều thách thức.

Theo số liệu của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngành y tế tỉnh hiện có gần 11.800 công chức, viên chức và người lao động, thấp hơn khoảng 1.000 người so với tổng biên chế được giao theo quy định. Toàn ngành có hơn 3.000 bác sĩ; tỷ lệ bác sĩ đạt khoảng 7,7 người/10.000 dân. Nhân lực ở một số chuyên ngành và tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các lĩnh vực khó thu hút nhân lực gồm pháp y, tâm thần, tim mạch, ung bướu, phẫu thuật thần kinh, gây mê hồi sức. Tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và hải đảo, việc tuyển dụng bác sĩ có trình độ chuyên môn phù hợp còn khó khăn; năng lực cung cấp dịch vụ tại một số trạm y tế cấp xã chưa đồng đều.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 310 bác sĩ và nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, trong đó có 272 bác sĩ thuộc các lĩnh vực như y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng và răng hàm mặt; số còn lại là nhân lực có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú hoặc tương đương.

Cùng với thu hút mới, tỉnh dự kiến đào tạo, bồi dưỡng gần 650 nhân viên y tế, tập trung vào đào tạo bác sĩ theo hình thức liên thông, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và các chương trình chuyên sâu. Đây được xem là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung đội ngũ kế cận và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Đề án cũng chú trọng chính sách đãi ngộ để giữ chân nhân viên đang công tác, với ít nhất 1.600 viên chức được hưởng chính sách mỗi năm. Việc triển khai các cơ chế hỗ trợ được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo động lực để nhân viên y tế gắn bó với đơn vị, nhất là tại các cơ sở còn thiếu nhân lực.

Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu đạt 11 bác sĩ, 3 dược sĩ đại học và 19 điều dưỡng trên 10.000 dân; đồng thời đặt mục tiêu mỗi trạm y tế cấp xã có ít nhất 4-5 bác sĩ vào năm 2027. Đây là những chỉ tiêu quan trọng nhằm củng cố y tế cơ sở, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Để thực hiện các mục tiêu, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai các chính sách thu hút, đào tạo và đãi ngộ theo lộ trình; xác định nhu cầu nhân lực sát với thực tế từng địa bàn, chuyên ngành, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế của tỉnh…