Những nhịp cầu hữu nghị góp sức xây dựng Thủ đô thời đại mới

Qua đó, những mối quan hệ hữu nghị không chỉ được vun đắp bằng tình cảm và sự hiểu biết, mà từng bước chuyển hóa thành các sáng kiến, thỏa thuận và cơ hội hợp tác cụ thể, góp phần huy động tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực quốc tế cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (thứ 6 từ trái qua) và lãnh đạo một số sở, ngành tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á do bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu, ngày 1-10-2026. Ảnh: Liên Hà

Từ những điểm chạm đến kết nối thực chất

Công tác đối ngoại nhân dân của Hà Nội hiện được đặt trong một không gian phát triển mang tầm chiến lược, gắn với những định hướng lớn về xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Xương sống trong việc cụ thể hóa hoạt động đối ngoại nhân dân, theo lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 17-3-2026 về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển đất nước.

Trong khung định hướng đó, đối ngoại nhân dân không chỉ có nhiệm vụ tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, mở rộng mạng lưới hợp tác và thu hút các nguồn lực ngoại lực phục vụ phát triển bền vững.

Chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026” tại Nhà hát Hồ Gươm là một ví dụ. Với sự tham gia của các đại sứ quán và nghệ sĩ Việt Nam, chương trình tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, qua đó đưa hình ảnh Hà Nội đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa những giá trị của một Thủ đô văn hiến, hòa bình, cởi mở và giàu bản sắc.

Tại chương trình giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026”, đại diện các nước ASEAN và một số quốc gia khác được trải nghiệm không gian văn hóa với tơ sen, lụa tơ tằm, batik, các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Hà Nội và những tiết mục nghệ thuật mang bản sắc từng quốc gia. Những hoạt động này tạo thêm điểm chạm văn hóa, qua đó đưa giá trị sản phẩm và hình ảnh Thủ đô đến với bạn bè quốc tế.

Đối ngoại nhân dân cũng ngày càng mang hơi thở thời sự, gắn với những quyết sách và yêu cầu phát triển mới của Thủ đô. Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện tiêu chí hoạt động đối ngoại nhân dân thuộc Nhóm tiêu chí số 7 của Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Liên hiệp tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai nhiều hoạt động quảng bá Thủ đô như Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, Festival Võ thuật quốc tế, Festival Thu Hà Nội, Lễ hội Sen Hà Nội 2026...

Những hoạt động này cho thấy đối ngoại nhân dân đang khẳng định rõ vai trò là một kênh đưa các giá trị, sản phẩm, hình ảnh và tiềm năng của Hà Nội đến với cộng đồng quốc tế, đồng thời tạo thêm không gian để các đối tác quốc tế hiểu hơn về định hướng phát triển của Thủ đô.

Mở rộng mạng lưới, kết nối nguồn lực

Hà Nội hiện có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 110 thành phố kết nghĩa. Đằng sau con số này là một mạng lưới quan hệ rộng lớn, có thể được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển thực chất nếu được khai thác bằng tư duy chiến lược.

Trong 9 tháng đầu năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phát triển 4 chi hội mới tại Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore và Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội; đồng thời ký chương trình phối hợp công tác với 6 đơn vị gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, các phường Nghĩa Đô, Việt Hưng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và xã Ba Vì.

Ở cấp độ quốc tế, Liên hiệp đã ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Hữu hảo đối ngoại nhân dân thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) và Hội đồng Phát triển kinh tế quốc tế thành phố Tottori (Nhật Bản). Những thỏa thuận này tạo thêm cơ sở để các mối quan hệ hữu nghị được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác thiết thực.

Đó cũng là bước chuyển phù hợp với yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới: Từ “gây dựng quan hệ” tiến tới “thiết lập quan hệ thực chất, hiệu quả”; từ những cuộc gặp gỡ, giao lưu đến những chương trình hợp tác có khả năng tạo ra giá trị thiết thực.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động; từ tạo dựng thiện cảm tiến tới xây dựng niềm tin; từ các mối quan hệ và mạng lưới đối tác để kiến tạo những nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Với Hà Nội, yêu cầu ấy càng rõ nét khi thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mô hình đô thị hiện đại - xanh - thông minh - giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng, trên nền tảng Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Để mỗi nhịp cầu tạo thêm một giá trị

Bước vào chặng đường phát triển mới, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện cả về tổ chức, phương thức hoạt động lẫn năng lực kết nối.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ, công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các hội thành viên nhằm thu hút nhân tài, nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; qua đó nhận thức đầy đủ vai trò tiên phong của đối ngoại nhân dân và đoàn kết quốc tế như một nhiệm vụ chiến lược.

Trọng tâm là chủ động đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô hòa bình, đổi mới; đồng thời đổi mới phương thức tập hợp, vận động cộng đồng người Việt Nam và người Hà Nội ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương.

Song song với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác đồng bộ, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao nhân dân.

Từ những chương trình giao lưu văn hóa đến các thỏa thuận hợp tác và hoạt động giới thiệu định hướng phát triển, các kênh đối ngoại đang từng bước mở rộng mạng lưới kết nối của Hà Nội với bạn bè quốc tế. Những “nhịp cầu hữu nghị” vì thế không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với Hà Nội, mà còn mở rộng cơ hội để Thủ đô tiếp cận tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và những cơ hội hợp tác mới, phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.