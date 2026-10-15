Phường Âu Lâu: Trao hỗ trợ 62 gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động triển khai Kế hoạch số 76 ngày 21/9/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Âu Lâu về việc hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Trao hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Hà Văn Bắc.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 60 triệu đồng kinh phí hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Hà Văn Bắc, hộ nghèo tại tổ dân phố số 3; tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Ngọt, hộ nghèo tại tổ dân phố số 5.

Trao sổ tiết kiệm cho bà Phan Thị Ngọt.

Ngoài ra, trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban vận động phường Âu Lâu còn hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 60 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ là trên 46 triệu đồng.