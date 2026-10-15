Quang cảnh kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa 16

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1978/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Theo Quyết định này, danh mục Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

- Phương án trưng cầu ý dân có nội dung tác động đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trước thời điểm Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật.

- Phương án, biện pháp xử lý các tình huống, vấn đề phức tạp có tác động tiêu cực đến ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước nảy sinh trong công tác bầu cử.

- Thông tin, tài liệu phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc: Bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ĐBQH; Tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH trong trường hợp ĐBQH bị khởi tố bị can; ĐBQH bị tạm giữ vì phạm tội quả tang.

- Thông tin, tài liệu về chính sách đối ngoại giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước láng giềng, các đối tác lớn, các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực, các tổ chức quốc tế có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Thông tin, tài liệu về giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân.

Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

- Một số thông tin, tài liệu trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH

- Thông tin, tài liệu phục vụ xem xét, phê chuẩn nhân sự đối với ĐBQH tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết.

- Thông tin, tài liệu có nội dung về ĐBQH, gồm: Thông tin, tài liệu về việc bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải, cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH trước thời điểm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết; Văn bản về hướng xử lý đơn thư tố cáo ĐBQH liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ ĐBQH; cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nhiều nội dung về công tác đối ngoại của Quốc hội

- Chương trình, kế hoạch chi tiết chuyến công tác trong nước, nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội trong thời gian chuẩn bị và thực hiện chuyến công tác…