Truyện ngắn “Mênh mang mùa nhớ” của tác giả Hoàng Khánh Duy (Cần Thơ) khắc họa bức tranh xóm Bông Điên Điển bình dị với dòng sông quê, khoảng sân đầy nắng và những mùa gió bấc se lạnh. Giữa khung cảnh thân thuộc ấy, câu chuyện mở ra những rung động đầu đời của một cô gái dành cho người mình thương cùng giấc mơ giản dị về một mái ấm nơi quê nhà. Khi nhận ra tình yêu không thể đi đến bến bờ mong đợi, từ hụt hẫng, xót xa đến chấp nhận và nhẹ lòng, cô gái dần tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Với giọng kể nhẹ nhàng, giàu chất thơ và những hình ảnh đậm sắc màu miền sông nước, tác phẩm gửi gắm một thông điệp: Có những giấc mơ không thành, nhưng không vì thế mà cuộc sống mất đi những điều đáng yêu và hy vọng.

Quỳnh Hương (giới thiệu)

Không hiểu sao những đợt gió bấc lạnh sởn gai ốc lại trở thành nỗi nhớ da diết trong Nhớ!

Nhớ thường mong chờ những mùa gió bấc thổi. Những tháng cuối năm, khi đã qua một đợt mưa dầm dề làm xập giàn khổ qua của ngoại, Nhớ lại trông chờ cái nắng nhạt màu phủ xuống xóm Bông Điên Điển, nắng trải nhẹ qua đám cỏ tranh đã chuyển sang màu ráng mỡ gà xác xơ nghiêng ngả ngoài bờ sông, nắng hong ấm cái sân phơi trước nhà chưa bao giờ vắng mặt mấy thứ linh tinh mà ngoại phơi như nhúm tiêu đen, sề củ cải muối, mấy thứ đậu lộn xộn...

- Năm nay bấc về trễ quá, ngoại ha?

- Nhỏ này, đợi gì không đợi, đi đợi bấc về. Lạnh gần chết!

Minh họa: Văn Tĩnh.

Nhớ cười khúc khích, kệ, miễn là mình thích, lạnh một chút cũng được! Nhớ nghe nói ở ngoài Bắc mấy tháng cuối năm còn lạnh hơn nhiều, gió bấc xứ mình nhằm nhò gì. Nhớ đợi gió bấc từ năm này qua năm khác, lúc nào cũng vậy, khi đứng trong một chiều gió bấc nào đó xa xăm trong quá khứ, Nhớ thường thổn thức nghĩ: Gió bấc năm sau mình thế nào ta? Chắc lớn bộn. Có đợt bấc Nhớ đứng ngẩn ngơ sau nhà, nghĩ đến bấc năm sau, tóc chắc cũng dài và dày hơn. Mùa bấc năm ngoái về sớm hơn mọi năm, mới đầu mùa mà lạnh gáy, Nhớ nhấp nhỏm trong lòng chạy xuống bờ sông đứng nhìn về phía đầu xóm Bông Điên Điển - nhà Phương, nghĩ bụng: Năm sau, bấc về, kiểu gì Phương cũng đi lấy vợ. Có ngọn bấc nào khẽ xuyên ngang tim Nhớ. Rát rạt. Nhớ cười trong cơn bấc. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Phương cũng có khác gì đâu.

***

Xóm Bông Điên Điển những ngày cuối năm đẹp như bức tranh. Ven hai bờ sông, những ngôi nhà ba gian kiểu cũ còn sót lại sau thiên biến của thời cuộc nằm im lìm như phơi mình trong nắng. Con sông ngoằn ngoèo chảy ngang qua nhà Nhớ về phía cuối xóm, rẽ ra thành nhiều nhánh nhỏ. Con sông của quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn Nhớ từ khi còn là một cô bé nhỏ xíu chiều chiều theo ngoại qua sông chở phân tro về bón vào gốc cây, đến tận bây giờ. Đã có lúc Nhớ nghĩ mình là con của dòng sông, còn sông là má của Nhớ. Sông là má vì chính sông đã che chở cho Nhớ qua bao mùa nắng mưa.

Hồi Nhớ còn bé xíu, mỗi khi có ai đó hỏi về má, Nhớ đều chỉ tay về phía sông. Đám trẻ cười rôm rả: “Vậy má nó là Hà Bá? Là Hà Bá thì mới sống dưới sông chớ”. Nhớ ấm ức đem chuyện đó về kể cho ngoại nghe. Ngoại thương cháu mình, giận bọn con nít hỉ mũi chưa sạch mà đi coi thường cháu ngoại. Ngoại ra bờ sông đứng chửi “phong long” đứa nào nói cháu ngoại là con của Hà Bá, nó cũng được sinh ra như bao người bình thường khác. Trong đám con cháu ít ỏi, ngoại thương Nhớ nhất vì Nhớ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Đêm ngoại nâng niu mái tóc của Nhớ trong lòng bàn tay xương xẩu, gầy gò. Ngoại thầm nghĩ, bây giống má bây không xê một nét. Ít khi ngoại nhắc về má Nhớ trước mặt Nhớ, bởi Nhớ nói trong lòng nó chưa bao giờ có má vì má đã rời xa xóm Bông Điên Điển từ khi nhớ còn là một đứa con nít...

Nhớ đem cái mẹt cá khô ra ngoài sân phơi cho bắt nắng. Cuối năm, gió bấc ùa về lạnh ngắt thịt da. Nhớ đem hết mớ đồ ấm trong tủ ra sòng sành. Một mùi âm ẩm, mùi mốc của đồ cũ lâu ngày không mặc vẩn lên trong không gian. Nhớ nhăn mặt. Đồ rách thì Nhớ ngồi lần từng mũi kim vá lại. Đồ nguyên thì Nhớ để sang một bên, rồi giặt giũ, xả bằng loại nước xả hoa nhài cho thơm tho rồi đem ra sân phơi phóng. Lòng Nhớ xốn xang. Ngoại dụi mắt cho thấy rõ, đứng trong nhà nhìn ra ngoài sân. Nắng đẹp. Hàng bông sao nhái đang đốt lên từng đốm lửa lung linh trong buổi trưa lồng lộng gió bấc. Một cảm giác nửa ấm của nắng, nửa lạnh của gió bấc xen lẫn trong Nhớ. Nó gợi nhớ gợi thương biết bao nhiêu!

Cuối năm thong thả, xóm Bông Điên Điển đẹp như tranh. Năm nay ngoại cũng khoẻ hơn nhiều so với mùa bấc năm ngoái. Ngoại lom khom quét lá mận rụng đầy cái sân sau nhà, chất củi khô lên giàn bếp đợi Tết nhóm lửa. Lạ, Nhớ thấy như có lửa đốt dưới chân, than cháy trong lòng. Nhớ chạy xuống mé sông nhìn về phía đầu xóm Bông Điên Điển. Nhớ đứng ngồi không yên. Cái cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Ngoại đứng trong nhà ngó ra, lắc đầu thầm nghĩ "tội con nhỏ"...

Sáng hôm ấy, Phương sang nhà gái dạm ngõ...

***

Nhiều lúc Nhớ nghĩ, hay là Nhớ sang nhà gặp Phương, nói cho rõ lòng mình, lỡ có không thành thì Nhớ cũng không cảm thấy ân hận.

Phương từng vẽ ra trước mắt Nhớ viễn cảnh “sau này”. “Sau này” là khi nào thì Phương không nói rõ, nhưng đó sẽ là những ngày mà Nhớ và Phương sống bên nhau trong một căn nhà nhỏ ở xóm Bông Điên Điển này. Nhớ yêu xóm, yêu con sông quê mình, yêu những mùa bấc đi ngang qua vùng trời quê, khi cánh đồng đã vàng ruộm màu lúa chín. Trong căn nhà nhỏ, Nhớ tự dặn lòng sẽ luôn giữ lửa cho gian bếp, giữ ấm giường Phương nằm. Nhớ sẽ trồng thật nhiều hoa trước sân, hoa sao nhái, cúc vạn thọ, mồng gà, móng tay... để Tết đến, chúng sẽ lại phô sắc rực rỡ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, Nhớ sẽ sinh cho Phương những đứa con để hằng ngày anh dạy chữ cho chúng, để chúng biết đọc, biết viết, biết làm thơ, biết chép những bài hát vu vơ mà Nhớ tự nghĩ ra trong những buổi chiều ngồi bên thềm nhà hong tóc... Có cảnh đẹp, có người thương. Với Nhớ, đó là “thiên đường” chứ còn đâu xa xôi nữa...

Mãi đến bây giờ, Nhớ mới tỉnh mộng ra rằng, cái “sau này” mà Phương nói sẽ không bao giờ xảy đến! “Thiên đường” có phải chỉ ở trong tưởng tượng của mỗi người chứ không hề xuất hiện ở ngoài đời? Cảnh đẹp thì có nhưng người thương thì chắc gì đã níu giữ được đôi chân... Nhớ ngồi ở thềm nhà, chiều gió bấc lành lạnh, Nhớ xõa tóc sang một bên rồi úp mặt vào tóc để những giọt nước mắt thấm ráo. Nghe tiếng ngoại dặng hắng, Nhớ lấy tóc quệt nước mắt rồi làm bộ dụi dụi mắt, trách:

- Gió bấc mạnh quá, ngoại! Nó thổi rát rạt mắt con, ướt đẫm rồi đây nè!

Ngoại “ậm ừ”, vờ như không hay.

Bây giờ thì khoảng sân trước nhà đã đầy nắng, và gió bấc từ ngoài đầu xóm Bông Điên Điển thổi về làm lung lay mấy vạt bông sao nhái không ai trồng vẫn tự mọc khoẻ khoắn và trổ bông vàng dưới bến nước quê hương. Nhớ chợt giật mình khi sực nhớ điều gì đó. Nhớ nói vội vào trong nhà:

- Ngoại, ngó dùm con giàn cá khô, coi chừng mèo ăn.

Rồi Nhớ chạy vun vút về phía đầu xóm. Cỏ tranh hai bên con đường đất mấp mô của một xóm nhỏ nằm xa thị trấn, chưa có đường lộ nhựa, cắt vào khuỷu tay, vào mắt cá chân Nhớ rát rạt... Tóc Nhớ bay loà xoà trong gió...

Nhớ dừng lại dưới gốc cây tràm bông vàng ngay con mương nhỏ dẫn qua nhà Phương. Bên kia con mương là nhà Phương. Máy dầu bơm nước vào trong ruộng vẫn cọc cạch nhả khói. Nhớ nhìn đăm đăm về phía ấy. Tim Nhớ có cái gì bóp nghẹt nhưng nó vẫn rung lên trong lồng ngực. Ở bên kia, Phương trong chiếc áo sơ mi màu trắng tươm tất, quần tây đen, thắt cà vạt, bước xuống vỏ lãi. Có cả Huệ, Dũng, Cường... cùng mấy thanh niên trong xóm đã chơi cùng Nhớ từ những ngày thơ bé.

Nước mắt Nhớ chảy dài trên gò má. Đến lúc này, Nhớ mới thực sự tin rằng cái “sau này” mà Phương nói là một thứ gì đó xa xỉ, phù phiếm. Nhớ bỗng nhớ lời Phương nói với Nhớ trong một chiều mưa dầm, cách đây chừng ba bốn tháng:

- Tui thương Nhớ nhiều, nhưng má tui không ưng, má nói...

- Phương - Nhớ cắt ngang lời anh, phũ phàng - Thôi đừng nói nữa, thì không ưng, vậy thôi!

Nhớ cười, bước đi, bỏ lại sau lưng lời xin lỗi của Phương. Lời nói tan vào trong gió.

Nhớ tự hỏi mình bây giờ còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì, để mà nhớ thương, để mà xót xa như gió bấc lạnh cắt vào da thịt, vào thăm thẳm trái tim...

***

Năm nay, gió bấc lạnh hơn mọi năm. Nhưng hình như cái lạnh ấy không phải đến từ con gió băng qua sông, qua cánh đồng thổi vào xóm Bông Điên Điển, làm xác xao những mái nhà nằm im lìm dưới vòm trời màu xanh biêng biếc. Hơn tháng nữa là Tết. Thời gian trôi qua nhanh quá, có lúc nó khiến Nhớ sững sờ.

Chiều nay, Nhớ đứng dưới bến sông quê hương nhìn ra đầu xóm Bông Điên Điển. Ai đó mở nhạc sống nghe sôi động cả một vùng quê yên bình - không khí vui vẻ hiếm có ở cái xóm xa xôi, cách trở này. Mùi hoa nhài từ chiếc áo cũ màu lá sen Nhớ mặc phảng phất trong không gian. Một mùi hương vô cùng dễ chịu. Con sông trước nhà vẫn lững lờ trôi như những kỷ niệm vẫn êm đềm xuôi chảy trong tâm hồn của Nhớ, dẫu Nhớ muốn quên đi để khỏi nặng lòng.

Nhớ bỗng nghĩ đến Phương, cười nhạt: Nhanh thiệt! Mới đó mà Phương cưới. Nghĩ đến đám cưới của Phương, chợt Nhớ thấy tim mình nhoi nhói. Nhớ bỗng thấy mình trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, tóc cài hoa, môi thoa son đỏ bước đi bên một người thanh niên mà Nhớ yêu thương và kỳ vọng về cái gọi là “sau này”. Rồi giấc mơ vụt tan. Mùi hoa nhài vương vương trong không gian sông nước yên ả. Nhớ thở phào, nhẹ tênh.

- Trời ơi! Mình vừa mơ một giấc mơ.

Nhớ thì thầm. Tất cả, Phương, những lời nói, cái “sau này”... chỉ là một giấc mơ. Nó vỡ tan trong tiếng nhạc xập xình ngoài đầu xóm.