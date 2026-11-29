Theo MoneyToday, câu chuyện xuất hiện trong chuyên mục Case Notebook thuộc chương trình truyền hình Detectives' Business Secrets của đài Channel A, phát sóng ngày 12/10/2026.

Nhân vật chính là một phụ nữ được bạn thân mai mối với em trai của cô này, vốn là đầu bếp tại một nhà hàng Italy. Sau khoảng 3 tháng quen biết, người đàn ông chủ động cầu hôn. Chỉ 6 tháng sau lần đầu gặp gỡ, cả hai chính thức kết hôn.

Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm, người vợ lại dần nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường từ chồng. Trong suốt vài tháng, anh thường xuyên nói dối, tự ý rời nhà hàng sớm hơn bình thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô quyết định tìm đến dịch vụ thám tử tư để nhờ điều tra.

Câu chuyện của một người phụ nữ được chia sẻ, hé lộ bí mật gia đình gây sốc sau khi cô thuê thám tử điều tra nghi vấn người chồng đầu bếp điển trai ngoại tình. / Ảnh: Chụp màn hình chương trình “Detectives' Business Secrets” của Channel A.

Kết quả theo dõi khiến người vợ không khỏi sửng sốt. Người chồng thường xuyên đến nhà bố mẹ đẻ cách ngày để gặp chị gái. Đáng nói, những hành động giữa hai người vượt xa sự thân thiết thông thường của anh em trong gia đình.

Các thám tử phát hiện người đàn ông thường xuyên khoác tay, vuốt ve má chị gái. Chứng kiến cảnh tượng này, họ thậm chí còn tưởng người phụ nữ kia là nhân tình của anh chứ không phải người thân.

Khi nghe kết quả điều tra, người vợ càng thêm bàng hoàng bởi chính chị gái của chồng là người đã mai mối, se duyên cho hai người.

Tuy nhiên, những bí mật phía sau còn khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

Qua quá trình tìm hiểu, các thám tử phát hiện người chị gái đang mắc bệnh bạch cầu tái phát và phải điều trị hóa trị tại khoa huyết học - ung thư. Đặc biệt, cô không phải chị ruột của người đàn ông mà là con gái được gia đình nhận nuôi khi đã 19 tuổi.

Lý do nhận nuôi cô gái cũng vô cùng kỳ lạ. Theo lời kể trong chương trình, mẹ chồng từng tìm đến một thầy pháp và được phán rằng con trai mình có số đoản mệnh. Người phụ nữ này sau đó quyết định nhận nuôi cô gái với niềm tin rằng cô có thể trở thành người gánh thay vận hạn, hóa giải tai ương cho con trai mình.

Được nuôi dưỡng trong gia đình từ nhỏ, người chị gái luôn chăm sóc em trai. Theo thời gian, mối quan hệ giữa hai người dần vượt qua giới hạn tình thân, dẫn đến một chuyện tình bị xem là cấm kỵ.

Khi bệnh tình trở nặng và được chẩn đoán không còn nhiều hy vọng, người chị gái được cho là đã quyết định tìm một người phụ nữ khác thay thế mình tiếp tục gánh vận hạn cho em trai. Người được lựa chọn chính là cô gái sau này trở thành vợ của anh.

Đáng chú ý, người chồng ban đầu không muốn kết hôn. Tuy nhiên, trước lời khẩn cầu của chị gái rằng: "Xin em hãy làm điều này vì chị. Khi đó chị mới có thể yên tâm ra đi", anh đã đồng ý cầu hôn và nhanh chóng tổ chức đám cưới với người phụ nữ được mai mối.

Khi mọi chuyện bị phanh phui, người chồng biện minh rằng bản thân cũng không muốn phải đối mặt với cái chết nên mới làm theo lời chị gái. Tuy nhiên, người vợ không chấp nhận lời giải thích này và tuyên bố muốn ly hôn.

"Tôi không muốn tiếp tục bị đem ra đùa giỡn nữa", cô nói.

Câu chuyện cũng gây ra nhiều tranh luận trên chương trình. Một số khách mời bày tỏ lo ngại rằng nếu người phụ nữ ly hôn rồi kết hôn với người khác, liệu cô có tiếp tục bị xem là người gánh vận hạn cho một người đàn ông khác hay không.

Một khách mời khác lên tiếng cho rằng việc nguyền rủa hay chuyển vận hạn sang người khác không phải là bản chất của tín ngưỡng tâm linh, mà chỉ là niềm tin mê tín xuất phát từ suy nghĩ tai ương có thể được chuyển giao nếu có người khác đứng ra gánh chịu