Sau khi trải qua hành trình đi làm đầy gian nan trong cảnh chen chúc mỗi sáng, bạn cuối cùng cũng đến được văn phòng, chỉ để rồi cảm thấy vùng thắt lưng đau nhức ngay khi vừa ngồi xuống bàn làm việc. Trong suốt ngày làm việc, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, khiến bạn thậm chí khó có thể ngồi đúng tư thế. Khi đối mặt với tình trạng đau lưng như vậy, hầu hết nhân viên văn phòng đều chọn một giải pháp tức thời: Trở về nhà và nằm nghỉ trên giường. Nhiều người tin tưởng tuyệt đối như thể đó là một chân lý rằng chỉ cần nằm yên trên giường, không vận động trong vài ngày, thì cơn đau lưng sẽ hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, theo thông tin về các tình trạng y tế do Hiệp hội Chỉnh hình Hàn Quốc cung cấp, việc nằm nghỉ tại giường trong thời gian dài chỉ vì bị đau thắt lưng thực tế có thể cản trở quá trình hồi phục của bạn. Việc nằm lâu khiến cơ bắp ít được sử dụng và hạn chế vận động thể chất, dẫn đến suy giảm sức mạnh cũng như độ linh hoạt của các nhóm cơ xung quanh cột sống. Hệ quả là, khi quay trở lại các hoạt động thường ngày, vùng thắt lưng sẽ phải chịu áp lực lớn hơn.

Cơ thể chúng ta phản ứng dựa trên mức độ vận động mà nó nhận được. Để các cơ và dây chằng hỗ trợ cột sống hoạt động bình thường, chúng cần một mức độ tải trọng và chuyển động nhất định. Nếu sự ổn định từ các nhóm cơ hỗ trợ này bị suy yếu, các khớp cột sống và đĩa đệm sẽ phải trực tiếp gánh chịu áp lực từ các hoạt động hằng ngày. Cuối cùng, nếu việc vận động bị hạn chế quá lâu với mục đích tránh đau, thì ngay khi đứng dậy và bắt đầu hoạt động trở lại, tình trạng căng cơ hoặc đau nhức rất dễ tái phát. Ngay khi bạn ngừng vận động, các nhóm cơ hỗ trợ vùng thắt lưng cũng ngừng hoạt động theo cách mà chúng vốn cần phải thực hiện.

Các hướng dẫn lâm sàng về đau thắt lưng cấp tính từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các hoạt động hằng ngày thay vì nằm nghỉ tại giường trong thời gian dài. Các đĩa đệm cột sống không có nguồn cung cấp máu trực tiếp. Thay vào đó, chúng nhận dưỡng chất và nước thông qua quá trình trao đổi chất, vốn được thúc đẩy bởi những thay đổi áp lực xảy ra trong quá trình vận động. Việc đi bộ nhẹ nhàng và tiếp tục các hoạt động thường ngày, trong giới hạn mà mức độ đau cho phép, sẽ giúp cải thiện lưu thông máu quanh cột sống, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi mô.