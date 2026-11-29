Sau khi nhiễm cúm A, một nam bệnh nhân 44 tuổi ở Hải Phòng bất ngờ bị liệt mặt hai bên và được các bác sĩ theo dõi nghi mắc biến thể hiếm gặp của hội chứng Guillain-Barré.

Theo thông tin từ Khoa Lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, ngay khi ghi nhận các dấu hiệu thần kinh bất thường ở người bệnh, ê-kíp y tế đã triển khai thăm dò điện sinh lý thần kinh khẩn cấp trong đêm. Các kỹ thuật này tập trung kiểm tra phản xạ nháy mắt và đánh giá dẫn truyền thần kinh ngoại biên nhằm nhận diện tổn thương đặc trưng của bệnh lý đa dây thần kinh cấp tính, từ đó giúp xác định hướng chẩn đoán, mức độ ảnh hưởng và can thiệp điều trị sớm.

Khác với diễn tiến thường thấy của hội chứng Guillain-Barré vốn hay gây yếu hoặc liệt các chi, ca bệnh này nổi bật ở biểu hiện liệt mặt hai bên nhưng tay chân không bị liệt.

Hiện bệnh nhân bước vào đợt thay huyết tương thứ hai. Ghi nhận ban đầu cho thấy tình trạng cải thiện đáng kể: người bệnh tỉnh táo, chức năng vận động cơ mặt hồi phục khoảng 30% và chưa xuất hiện yếu liệt tay chân.

Bệnh nhân nam 44 tuổi điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh: BVCC/NguồnSKĐS

Dẫn nguồn từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Guillain-Barré là rối loạn hiếm gặp khi hệ miễn dịch tấn công nhầm vào hệ thần kinh ngoại biên, tác động đến vận động và cảm giác. Hội chứng này thường khởi phát sau các đợt nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus, bao gồm cả virus cúm.

Trong điều trị, thay huyết tương là liệu pháp miễn dịch giúp lọc bỏ các kháng thể bất thường lưu hành trong huyết tương, góp phần kìm hãm tổn thương thần kinh và thúc đẩy phục hồi. Dù đa số người bệnh có thể hồi phục, diễn tiến bệnh đôi khi rất nhanh và tiềm ẩn các biến chứng nặng như khó nuốt, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim hay huyết áp, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí và theo dõi sát chức năng sống kịp thời.

Từ ca lâm sàng trên, các bác sĩ Khoa Lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khuyến cáo người dân cảnh giác với các triệu chứng thần kinh lạ sau cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp, ngay cả khi tay chân vẫn vận động bình thường. Khi thấy liệt mặt, tê bì, yếu cơ, nói khó, nuốt nghẹn hoặc khó thở, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng lúc.

Để giảm nguy cơ mắc cúm mùa, mỗi người nên giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi cần thiết, hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng bệnh và chủ động tiêm vắc xin cúm theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

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