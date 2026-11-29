Tuần qua, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.364 ca tay chân miệng. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến tuần 47 là 50.700 ca.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.364 ca tay chân miệng, giảm 21,9% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến tuần 47 là 50.700 ca.

Các địa bàn có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Ảnh minh họa/medinet.gov.vn

Đối với bệnh sốt xuất huyết, trong tuần TP Hồ Chí Minh ghi nhận 2.162 ca sốt xuất huyết, tương đương mức ổn định 0,5% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 47 là 51.493 ca. Các địa bàn có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Phước Thành.

ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh, chuyên gia Ban Cố vấn cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, cho biết sốt xuất huyết hiện có thể xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ rõ rệt như trước. Bên cạnh trẻ em, số ca mắc ở người lớn cũng có xu hướng gia tăng.

Theo BS Vân Anh, những nhóm cần quan tâm đến việc tiêm phòng gồm trẻ từ 4 đến dưới 15 tuổi, người từng mắc sốt xuất huyết, người cao tuổi và người có bệnh nền. Ngoài ra, phụ nữ có kế hoạch mang thai cũng nên chủ động tìm hiểu, tham khảo ý kiến bác sĩ về việc tiêm phòng trước khi mang thai.

Đối với người từng mắc sốt xuất huyết, BS Vân Anh cho biết thông thường sẽ được tư vấn chờ khoảng 6 tháng sau khi khỏi bệnh trước khi tiêm vắc-xin. Việc tiêm chủng cần được thực hiện sau khi khám sàng lọc, đánh giá tình trạng sức khỏe và bảo đảm phù hợp với chỉ định chuyên môn.

Riêng tại các trường học, nơi tập trung đông trẻ em, nguy cơ xuất hiện các chùm ca bệnh luôn hiện hữu nếu công tác kiểm soát muỗi không được thực hiện tốt. Nhà trường cần thường xuyên vệ sinh lớp học, khu vực ngủ trưa của học sinh bán trú, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước trong và xung quanh khuôn viên trường.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi gia đình nên dành từ 10 - 15 phút mỗi tuần để kiểm tra, vệ sinh môi trường sống, thay nước bình hoa, chén nước cúng, đậy kín dụng cụ chứa nước và loại bỏ những nơi muỗi có thể sinh sản.

Phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, nhà trường và từng hộ gia đình. Việc kết hợp tiêm chủng với kiểm soát môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng thường xuyên sẽ góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát, giảm số ca bệnh nặng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

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