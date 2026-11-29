Công an xã vượt lũ đưa cụ bà đi cấp cứu
Sáng 29/11, cụ bà Nguyễn Thị Hiệp (82 tuổi, trú thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) đột ngột lên cơn đau dữ dội do tiền sử tai biến và bệnh nền, trong tình trạng nguy cấp nhưng gia đình không thể đưa cụ đi bệnh viện vì đường giao thông trong khu vực này đã bị nước lũ từ dãy núi Hòn Ông đổ xuống, bao vây, tạo thành dòng chảy xiết.
Nhận được tin báo đề nghị trợ giúp khẩn cấp từ gia đình cụ bà Nguyễn Thị Hiệp, Ban Chỉ huy Công an xã Hòa Thịnh lập tức phân công một tổ công tác, trưng dụng máy cày của người dân để nhanh chóng tiếp cận khu vực.
Sau gần một giờ vượt hơn 2km đường ngập lũ, Công an xã Hòa Thịnh đã hỗ trợ đưa cụ bà Nguyễn Thị Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Hòa cấp cứu. Sau đó, cụ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để tiếp tục điều trị.
Nhờ được hỗ trợ kịp thời, đến 9h cùng ngày, cụ bà Nguyễn Thị Hiệp đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.
Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-xa-vuot-lu-dua-cu-ba-di-cap-cuu-post829026.html