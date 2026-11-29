Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk kịp thời hỗ trợ, đưa cụ bà vượt lũ đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo đề nghị trợ giúp khẩn cấp từ gia đình cụ bà Nguyễn Thị Hiệp, Ban Chỉ huy Công an xã Hòa Thịnh lập tức phân công một tổ công tác, trưng dụng máy cày của người dân để nhanh chóng tiếp cận khu vực.

Sau gần một giờ vượt hơn 2km đường ngập lũ, Công an xã Hòa Thịnh đã hỗ trợ đưa cụ bà Nguyễn Thị Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Hòa cấp cứu. Sau đó, cụ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để tiếp tục điều trị.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, đến 9h cùng ngày, cụ bà Nguyễn Thị Hiệp đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.