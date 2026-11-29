Tham gia khám gồm nạn nhân chất độc hóa học/dioxin, thân nhân nạn nhân, người nghi phơi nhiễm, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi có dấu hiệu hoặc nguy cơ khuyết tật. Các y, bác sĩ khám lâm sàng tổng quát, kiểm tra chuyên khoa và đánh giá nhu cầu phục hồi chức năng; chú trọng phát hiện sớm bệnh lý, đánh giá khả năng vận động, di chuyển, tự chăm sóc và hạn chế trong sinh hoạt hằng ngày.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn tình trạng sức khỏe cho người thuộc diện đối tượng chính sách trên địa bàn xã Mậu A.

Ngoài thăm khám, chỉ định cận lâm sàng khi cần thiết, các bác sĩ tư vấn cho người bệnh và gia đình về tình trạng sức khỏe, biện pháp phòng ngừa biến chứng, hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng tại nhà và cách sử dụng dụng cụ trợ giúp.

Thông tin của người tham gia được cập nhật vào hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử và hồ sơ giấy theo biểu mẫu thống nhất của Dự án. Các trường hợp cần điều trị hoặc can thiệp chuyên sâu được lập phiếu chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên.

Chương trình giúp các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã Mậu A tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe liên tục, cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ người bệnh hòa nhập cộng đồng.