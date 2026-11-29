Viêm màng não do não mô cầu: Nhận diện sớm triệu chứng để tránh biến chứng nguy hiểm
Viêm màng não do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với dịch tiết từ mũi, họng của người mang vi khuẩn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, hiểu rõ đường lây truyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/viem-mang-nao-do-nao-mo-cau-nhan-dien-som-trieu-chung-de-tranh-bien-chung-nguy-hiem-d37808.html