Từ hôm bố mẹ chồng thông báo đã lập di chúc chia đều tài sản cho các con, tôi mất ăn mất ngủ. Chồng cũng buồn nhưng vẫn khuyên vợ chấp nhận. Thấy tôi đòi dọn ra ngoài thuê nhà, anh hỏi: “Chẳng lẽ bố mẹ không cho nhà thì em không chăm sóc nữa?”.