Khi thời tiết trở lạnh, túi sưởi, chai nước nóng và chăn điện trở thành những vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình. Chúng giúp làm ấm cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu, nhất là vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, những thiết bị này có thể gây bỏng, thậm chí tổn thương sâu dù người dùng chỉ cảm thấy hơi ấm trên da.

Ngủ quên khi đang dùng túi sưởi: Thói quen cần tránh

Nhiều người cho rằng chỉ những nguồn nhiệt rất cao như nước sôi, bàn là, kim loại nóng hay lửa mới có thể gây bỏng. Thực tế, da vẫn có nguy cơ tổn thương khi tiếp xúc với nguồn nhiệt thấp hơn nhưng trong thời gian kéo dài. Đây là tình trạng thường được gọi là bỏng nhiệt độ thấp.

Khác với bỏng do nhiệt độ cao thường gây đau rát tức thì, tổn thương do tiếp xúc nhiệt kéo dài có thể diễn ra âm thầm. Mức độ bỏng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn nhiệt, thời gian tiếp xúc, áp lực lên vùng da và khả năng cảm nhận nhiệt của cơ thể.

Một số người có thói quen đặt túi sưởi sát da, dùng nước quá nóng để làm ấm chai nước hoặc tăng nhiệt độ thiết bị với mong muốn nhanh chóng làm ấm cơ thể. Những cách sử dụng này đều có thể làm tăng nguy cơ bỏng.

Đặc biệt, không ít người mang túi sưởi lên giường và ngủ quên khi thiết bị vẫn tiếp xúc với cơ thể. Nếu túi sưởi nằm cố định dưới chân, sát lưng hoặc vùng bụng, nhiệt có thể tác động liên tục lên một vùng da trong thời gian dài mà người dùng không kịp nhận biết. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có khả năng cảm nhận nhiệt suy giảm.

Không chỉ bỏng da, thiết bị sưởi còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Bên cạnh nguy cơ bỏng, các thiết bị sưởi sử dụng điện còn có thể gây chập điện, rò điện hoặc cháy nổ nếu chất lượng kém, bị hư hỏng hay sử dụng sai hướng dẫn. Sự cố trong không gian kín có thể khiến khói và khí độc tích tụ, đe dọa an toàn của người trong phòng.

Để hạn chế tai nạn, người dùng cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất, kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi sử dụng và không tự ý kéo dài thời gian làm nóng. Khi cắm điện để làm nóng túi sưởi, cần đặt thiết bị ở vị trí ổn định, cách xa cơ thể, trẻ nhỏ và vật dễ cháy. Tuyệt đối không sử dụng túi sưởi khi thiết bị vẫn đang kết nối với nguồn điện.

Không đặt vật nặng lên túi, không ngồi hoặc nằm đè lên thiết bị. Nếu túi sưởi phồng bất thường, có dấu hiệu rò rỉ, nứt, rách hoặc dây dẫn, phích cắm bị hư hỏng, cần ngừng sử dụng ngay. Sau khi rút điện, cũng không nên ép hoặc đè lên túi sưởi.

Đặc biệt, không nên sử dụng túi sưởi, chai nước nóng khi ngủ. Người dùng cần thường xuyên kiểm tra vùng da tiếp xúc để phát hiện sớm dấu hiệu đỏ, nóng rát hoặc phồng rộp. Trẻ nhỏ và người cao tuổi cần được giám sát khi sử dụng các thiết bị giữ ấm.

Sử dụng túi sưởi thế nào để hạn chế bỏng?

Để giữ ấm an toàn trong mùa lạnh, người dùng nên lưu ý một số nguyên tắc:

Không đặt trực tiếp túi sưởi hoặc chai nước nóng lên da. Nên dùng lớp vỏ bọc hoặc khăn phù hợp để hạn chế tiếp xúc nhiệt trực tiếp.

Không sử dụng nước sôi để đổ vào chai nước nóng. Cần tuân thủ hướng dẫn về nhiệt độ và cách sử dụng của nhà sản xuất.

Kiểm tra túi sưởi, chai nước nóng trước khi dùng, chú ý các dấu hiệu nứt, rò rỉ, hư hỏng hoặc bất thường ở dây dẫn, phích cắm.

Không nằm đè lên túi chườm hoặc đặt nguồn nhiệt cố định dưới cơ thể trong thời gian dài.

Không ngủ khi đang sử dụng túi sưởi, chai nước nóng hoặc các thiết bị sưởi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.

Không tự ý tăng nhiệt độ hoặc kéo dài thời gian sử dụng để làm ấm nhanh hơn.

Nếu không sử dụng túi sưởi, người dân có thể giữ ấm bằng cách mặc đủ quần áo, dùng chăn phù hợp và duy trì nhiệt độ phòng dễ chịu. Cần hạn chế gió lùa nhưng vẫn bảo đảm thông thoáng, không đốt than trong phòng kín vì khí CO sinh ra từ quá trình đốt có thể gây ngộ độc, thậm chí tử vong.

Trường hợp không may bị bỏng, trước tiên cần đưa nạn nhân ra khỏi nguồn nhiệt, sau đó làm mát vùng tổn thương dưới vòi nước sạch mát trong khoảng 20 phút. Không chườm đá trực tiếp, không bôi kem đánh răng, mỡ trăn, dầu mỡ hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc lên vết bỏng. Nếu có nhẫn, vòng tay hoặc vật trang sức gần vùng tổn thương, nên tháo bỏ sớm khi có thể thực hiện dễ dàng, trước khi vùng da sưng nề.

Sau khi làm mát, có thể che phủ nhẹ nhàng vùng bỏng bằng gạc sạch, không dính; tránh chà xát hoặc làm vỡ bóng nước. Người bị bỏng cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá mức độ tổn thương, đặc biệt khi vết bỏng sâu, diện tích lớn hoặc nằm ở những vị trí như mặt, bàn tay, bàn chân và bộ phận sinh dục.

Túi sưởi và chai nước nóng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn trong mùa lạnh, nhưng chỉ an toàn khi được sử dụng đúng cách. Đừng vì cảm giác ấm áp trước mắt mà chủ quan để nguồn nhiệt tiếp xúc với da quá lâu, nhất là trong lúc ngủ.