Nữ diễn viên Hương vị tình thân nói cô háo hức khi sắp có gia đình riêng, nhưng cũng nghẹn ngào khi nghĩ đến những năm tháng được bố mẹ bao bọc.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thục Anh kể dù 2 người đã chuẩn bị từ lâu, cô vẫn hồi hộp khi đến lượt mình làm cô dâu. “Tôi nghẹn ngào vì từ mai bước sang vai trò mới với những trách nhiệm lớn hơn”, cô nói. Nữ diễn viên tự nhắc mình phải chín chắn hơn, bởi từ nay, những quyết định của cô còn liên quan đến gia đình nhỏ của 2 người.

Thục Anh và chồng sắp cưới trong lễ ăn hỏi ngày 28/11. Ảnh báo Tiền Phong

Chồng sắp cưới của Thục Anh tên Minh Hiếu, sinh năm 1998, làm việc tại một cơ quan nhà nước. Hai người biết nhau từ năm 2021, đến năm 2023 mới có dịp tìm hiểu nhau khi cô cộng tác tại cơ quan anh. "Chúng tôi đã có hơn 3 năm tìm hiểu cũng như là yêu nhau. Với tôi, tuy thời gian đó không phải quá dài nhưng đủ để cả hai biết rằng đã đến lúc để xác lập mối quan hệ ổn định và lâu dài hơn cũng như mối quan hệ để tiến tới những điều lớn lao hơn để cùng nhau xây đắp tổ ấm".

Trước lễ ăn hỏi, 2 gia đình đã làm lễ dạm ngõ ngày 16/10.

Thông tin thêm trên Thời trang vàng, nữ diễn viên làm lễ ăn hỏi ngày 28/11 và tổ chức đám cưới vào tối nay, 29/11.

Thục Anh ít chia sẻ về bạn đời vì muốn giữ sự riêng tư cho anh và gia đình. Trong mắt cô, anh là người chín chắn, cho cô cảm giác an tâm sau hơn 3 năm gắn bó.

“Ba năm không quá dài nhưng đủ để chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau, đủ để tôi cảm thấy an tâm và tin tưởng tuyệt đối khi tựa vào bờ vai của người đàn ông này”, cô chia sẻ.

Những ngày lo lễ ăn hỏi và đám cưới, Thục Anh vẫn đi quay, dẫn chương trình liên tục. Điều khiến cô ấm lòng là bạn đời tôn trọng sở thích của mình. “Gần như mọi ý tưởng hay lựa chọn của tôi, anh đều ủng hộ hết mực”, Thục Anh nói.

Trước đó, trên trang cá nhân, Thục Anh đăng loạt ảnh cưới và lần đầu chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. "Người ta thường hay chúc nhau một tình yêu bình yên nhưng đi cùng nhau đủ lâu mới nhận ra thứ giữ 2 người ở lại không phải là những ngày trời quang mây tạnh mà là cách cả hai nắm tay nhau bước qua giông bão.

Ngày thứ 1.139 tụi mình đi cùng nhau. Một mối tình nhìn từ ngoài vào tưởng chừng như êm ả, nhẹ nhàng nhưng chỉ 2 đứa mới biết đã đi qua bao nhiêu nốt trầm, bao nhiêu lần bất đồng và cả những lúc chênh vênh. Tình yêu của chúng ta chẳng hề trải đầy hoa hồng mà là những ngày học cách hạ cái tôi, học cách lắng nghe và chọn ở lại vì nhau ngay cả khi mệt mỏi nhất. Cảm ơn hai ta vì đã không buông tay. Cảm ơn hai ta của những năm tháng qua vì đã đủ kiên nhẫn để trưởng thành cùng nhau, để từ người thương, tụi mình đang từng bước chuẩn bị cho hành trình về chung một nhà".

Thục Anh đăng loạt ảnh cưới và lần đầu chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Ảnh báo Tiền Phong

Sau khi kết hôn, vợ chồng Thục Anh ở riêng, gần nhà bố mẹ chồng. Theo nữ diễn viên, hai bên gia đình muốn các con tự thu xếp cuộc sống. Bố mẹ chồng tâm lý, để 2 con có không gian riêng nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ khi cần.

Thục Anh cho biết vợ chồng cô mong có con và muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Dù công việc hiện tại khá ngổn ngang, 2 vợ chồng đều đã sẵn sàng đón nhận.

"Mục tiêu lớn nhất của vợ chồng tôi là vun đắp gia đình và có thể sớm đón một thiên thần nhỏ. Nhiều người cho rằng làm nghệ thuật sẽ trì hoãn chuyện sinh con để giữ hình ảnh, nhưng với tôi, con cái là lộc trời cho và điều tuyệt vời nhất", cô nói.

Đào Hiền Thục Anh sinh năm 2002, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, được khán giả truyền hình biết đến qua một số bộ phim như Hương vị tình thân, Nơi giấc mơ tìm về, Gió ngang khoảng trời xanh... cũng như những clip hài đóng cùng diễn viên Trung Ruồi. Thời gian gần đây cô chủ yếu tập trung cho công việc MC thể thao tại VTVcab.