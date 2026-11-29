Bệnh nhân được vận chuyển bằng trực thăng từ quần đảo Thổ Chu vào đất liền để cấp cứu. Ảnh: CTV

Trước đó, tối 27/11, bệnh nhân N.T.V (sinh năm 1980), quê Quảng Ngãi, đang công tác tại đảo, xuất hiện triệu chứng đau ngực. Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28/11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, bệnh nhân được đưa đến Bệnh xá Trung đoàn 152 (Quân khu 9) trên đảo Thổ Chu cấp cứu.

Tại đây, các y, bác sĩ đã triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao trong hơn 90 phút để giành lại sự sống cho người bệnh. Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 và căn cứ kết quả điện tâm đồ, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip IV, giờ thứ 18, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp nhưng đã được hồi sinh tim phổi thành công.

Trước diễn biến bệnh phức tạp, tiên lượng rất nặng, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng số hiệu VN 8616 cùng tổ bay, phối hợp với Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 ra quần đảo Thổ Chu thực hiện nhiệm vụ. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, có mưa lớn, ê-kíp y, bác sĩ duy trì kiểm soát hô hấp, an thần, theo dõi huyết động, sử dụng thuốc vận mạch, bổ sung thuốc chống đông, bảo vệ não và kiểm soát rối loạn nhịp tim trong suốt hành trình đưa bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Quần đảo Thổ Chu nằm xa đất liền, trong khi thời tiết trên vùng biển này thường xuyên diễn biến bất thường. Ảnh: Lê Văn Chương

Trước đó, ngày 10/11/2026, lực lượng chức năng cũng kịp thời cấp cứu một bệnh nhi 2 tuổi, là con của cư dân sinh sống tại quần đảo Thổ Chu. Cháu bé được đưa vào Bệnh xá Trung đoàn 152 trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động tàu 253 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, cơ động từ quần đảo Thổ Chu đưa bệnh nhi về đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, bàn giao cho cơ sở y tế tiếp tục điều trị.

Quần đảo Thổ Chu nằm ở vùng biển Tây Nam, cách đặc khu Phú Quốc hơn 100km đường biển và cách đất liền hàng trăm km. Do khoảng cách địa lý xa xôi, cách trở, trong khi điều kiện thời tiết thường xuyên biến động, thời gian di chuyển bằng tàu biển từ Thổ Chu vào Phú Quốc mất khoảng 5 giờ. Trong điều kiện đó, sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng Quân đội có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu người bệnh, đồng thời trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.