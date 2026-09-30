Mega Live đưa đặc sản Hà Tĩnh lên không gian số

Từ 10h đến 16h ngày 30/9, tại Hà Tĩnh diễn ra chương trình Mega Live với chủ đề “Chạm Vị Quê – Gửi Trọn Tình Hà Tĩnh”. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm mở ra cơ hội quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Chương trình do Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, phối hợp cùng nền tảng Shopee và đặt dưới sự chỉ đạo của Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương.

Hà Tĩnh diễn ra chương trình Mega Live với chủ đề “Chạm Vị Quê – Gửi Trọn Tình Hà Tĩnh”.

Tại sự kiện, hàng loạt sản phẩm thế mạnh của địa phương đang được giới thiệu trực quan đến khách hàng, tiêu biểu như kẹo Cu Đơ, bánh ram, bún khô, gạo, trầm hương và nước mắm.

Bên cạnh nhóm đặc sản truyền thống, phiên livestream còn quy tụ đa dạng các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Toàn bộ các mặt hàng đưa lên nền tảng số lần này đều ghi dấu ấn bởi sự đầu tư bài bản về chất lượng, thiết kế mẫu mã cũng như quy trình định vị thương hiệu chuyên nghiệp.

Các chủ thể OCOP địa phương trực tiếp bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Trong phiên live, người tiêu dùng không chỉ được cung cấp đầy đủ thông số về chất lượng, công dụng sản phẩm mà còn được lắng nghe những câu chuyện văn hóa gắn liền với vùng đất và con người Hà Tĩnh. Mỗi sản phẩm xuất hiện trên sóng livestream đều mang theo một thông điệp riêng, tái hiện toàn bộ quá trình nỗ lực của các chủ thể sản xuất trong việc tạo ra những đặc trưng mang đậm hương vị quê hương.

Mỗi đơn hàng được ghi nhận trực tiếp trong phiên live không chỉ thúc đẩy doanh số mà còn trở thành động lực thiết thực để các chủ thể sản xuất tiếp tục tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng và hoàn thiện năng lực cạnh tranh.

"Chạm Vị Quê – Gửi Trọn Tình Hà Tĩnh" tạo nên không gian kết nối sinh động giữa nhà sản xuất và khách hàng. Chương trình đóng vai trò là nhịp cầu lan tỏa mạnh mẽ giá trị thương hiệu, đưa những hương vị quen thuộc của quê hương lên môi trường số và từng bước khẳng định vị thế vững chắc của sản phẩm Hà Tĩnh trên bản đồ thương mại điện tử.Link phiên live tại đây.