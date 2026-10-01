Gia Lai được tài trợ hơn 25 triệu USD giảm phát thải, phục hồi rừng

Thôn trưởng và kiểm lâm địa bàn xã Lơ Pang kiểm tra sinh trưởng của những cây trắc trồng mới. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo ông Trần Mạnh Hùng Phó Ban quản lý dự án RECAF Gia Lai, Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2028 tại 16 xã gồm: Ia Lâu, Ia Boòng, Ia Pia, Ia Băng, Đak Sơmei, KDang, Kon Gang, SRó, Đăk Song, Ia Rsai, Ia Dreh, Phú Túc, Kon Chiêng, Ayun, Hra, Lơ Pang với tổng số vốn 25,457 triệu USD, tương đương 617,409 tỷ đồng.

Dự án đặt mục tiêu giảm thiểu khí thải do mất rừng và suy thoái rừng thông qua giải quyết các nhân tố trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, khuyến khích đầu tư chiến lược, hiệu quả nhằm phục hồi và quản lý bền vững diện tích rừng. Trao quyền và cải thiện khả năng thích ứng của các cộng đồng và thể chế mục tiêu nhằm cải thiện sinh kế, giảm nghèo trong cộng đồng và ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Theo các mục tiêu đề ra, đến năm 2030, dự án góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 46,5% và giảm 1,2 triệu tấn CO₂ quy đổi; khoảng 6.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trong vùng dự án sẽ được nâng cao khả năng thích ứng 25%.

Bên cạnh đó, khoảng 12.500 hộ dân sống phụ thuộc vào nông nghiệp và rừng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ được tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Dự án phấn đấu có 3.000 hộ hưởng lợi tăng thu nhập tối thiểu 20% so với trước khi có dự án; giá trị hàng hóa trong các chuỗi giá trị tăng 10%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vùng dự án giảm bình quân 1% tới 1,5% mỗi năm.

Dự án RECAF được triển khai tại 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai với tổng mức đầu tư 102 triệu USD, hướng tới mục tiêu giảm phát thải 6,68 triệu tấn CO₂ quy đổi; dự kiến có 420.000 người hưởng lợi trực tiếp và hơn 1 triệu người được hưởng lợi gián tiếp.