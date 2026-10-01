Người dân miền Tây mua sản phẩm OCOP trên nền tảng số

Nhằm đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ VNeTrip phối hợp với sở, ngành tỉnh Vĩnh Long khai trương Văn phòng đại diện tại Vĩnh Long, mở không gian kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên thị trường số.

Người dân có thể ngồi ở nhà thông qua nền tảng VNeTrip là có thể chọn lựa mua đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều vùng miền khác

Trưởng văn phòng đại diện VNeTrip Vĩnh Long Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, điểm nhấn tại Văn phòng là Showroom trưng bày, giới thiệu đặc sản và sản phẩm OCOP ĐBSCL, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thêm một địa điểm trực tiếp để trưng bày, giới thiệu câu chuyện sản phẩm, tiếp cận người dân địa phương và khách du lịch.

Đối với người tiêu dùng, du khách và đối tác thương mại, showroom hướng tới việc hình thành một địa chỉ thuận tiện để tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP được giới thiệu bởi các chủ thể sản xuất.

Chị Mai (một khách hàng ở Vĩnh Long tham quan Showroom trưng bày sản phẩm OCOP) đánh giá, điểm đáng chú ý là hoạt động trưng bày trực tiếp được kết nối với hoạt động quảng bá và kinh doanh trên môi trường số. Qua đó, sản phẩm không chỉ được giới thiệu tại một địa điểm cụ thể mà còn có cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua nền tảng VNeTrip.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ VNeTrip Nguyễn Thanh Sử, cho biết: “Việc doanh nghiệp đặt Văn phòng đại diện, trưng bày sản phẩm OCOP tại Vĩnh Long đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quá trình mở rộng mạng lưới hoạt động của VNeTrip tại Việt Nam, đồng thời là nơi kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp – sản phẩm địa phương – người tiêu dùng – khách du lịch – thị trường số.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ VNeTrip Nguyễn Thanh Sử phát biểu tại lễ khai trương Văn phòng đại diện tại tỉnh Vĩnh Long

Theo ông Sử, đây là hướng đi phù hợp với định hướng của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2026 về nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến thương mại nhằm đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, việc hình thành những điểm kết nối trực tiếp giữa sản phẩm địa phương và các nền tảng số được kỳ vọng góp phần giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh từng bước thay đổi phương thức quảng bá, tiếp cận khách hàng và phát triển thị trường.

Hiên, VNeTrip định hướng kết nối các thành phần của hệ sinh thái du lịch, gồm: điểm đến, lưu trú, dịch vụ, ẩm thực, đặc sản địa phương và hoạt động mua sắm. Tại ĐBSCL, hướng tiếp cận này gắn với lợi thế về sản vật, món ăn, làng nghề và sản phẩm OCOP mang bản sắc của từng địa phương.

Theo đại diện VNeTrip, đây là Văn phòng đại diện thứ 8 của doanh nghiệp trên cả nước, sau hệ thống văn phòng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Thủ Đức và Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh).