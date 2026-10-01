TP.HCM tăng 17 bậc, lên thứ 67 trong bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM (VIFC-HCMC) cho biết TP.HCM tiếp tục cải thiện vị trí trong Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu tại bảng xếp hạng lần thứ 40 (GFCI 40) khi đạt 692 điểm và xếp thứ 67.

So với kỳ 39 công bố tháng 3/2026, TP.HCM tăng 17 bậc và tăng 27 điểm. TP.HCM có mức tăng thứ hạng lớn thứ hai trong kỳ đánh giá này, chỉ sau Copenhagen (Đan Mạch) với mức tăng 19 bậc.

Trong kỳ 39, TP.HCM tăng 11 bậc từ vị trí 95 lên 84. Tính chung qua 2 kỳ công bố liên tiếp trong năm 2026, TP.HCM tăng 28 bậc, từ vị trí 95 lên 67.

TP.HCM xếp thứ 67 về Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu. (Nguồn: GFCI 40)

Đáng chú ý, TP.HCM còn được ghi nhận trong nhóm 15 trung tâm tài chính được người tham gia khảo sát kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới. Kết quả này bổ sung một góc nhìn về triển vọng phát triển của TP.HCM, bên cạnh sự cải thiện về điểm số và thứ hạng hiện tại.

Ở lĩnh vực công nghệ tài chính, TP.HCM tăng 12 bậc, từ vị trí 83 lên 71 và đạt 645 điểm, tăng 11 điểm so với kỳ trước. Mức tăng điểm của TP.HCM trong bảng xếp hạng tổng hợp đạt khoảng 4,1%, cao hơn mức tăng bình quân toàn cầu (0,8%) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (1,48%).

TP.HCM là trung tâm tài chính thăng hạng nhanh nhất kỳ đánh giá này tại khu vực Đông Nam Á, và đứng trong top 3, sau Singapore (ở vị trí số 4) và Kuala Lumpur (thứ 39).

Điều đặc biệt trong bảng xếp hạng lần này là Đà Nẵng lần đầu tiên được đưa vào bảng xếp hạng, đứng vị trí 71 toàn cầu và thứ 4 Đông Nam Á. Thứ hạng của Đà Nẵng cao hơn các trung tâm tài chính lâu đời hơn như Bangkok, Manila, Jakarta.

Riêng thứ hạng fintech của Đà Nẵng đứng thứ 74.

Ông Richard D. McClellan, Tổng Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, cho rằng tăng trưởng về thứ hạng là một cột mốc trên hành trình dài phía trước chứ không phải đích đến.

Theo ông, VIFC-HCMC đang được xây dựng để làm động lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, góp phần nâng thị trường vốn, hoạt động ngân hàng và quản lý tài sản tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Việc VIFC-HCMC vươn lên vị trí 67, cùng với Việt Nam hiện có 2 trung tâm tài chính được xếp hạng quốc tế, là một tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là những nền tảng xây dựng được, chất lượng của hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn thực chất trong nhiều năm tới, thay vì chỉ nhìn vào kết quả của một kỳ xếp hạng.

VIFC-HCMC ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) - tổ chức nghề nghiệp kế toán toàn cầu, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho cơ quan điều hành và các thành viên của tổ chức. (Ảnh: VIFC-HCMC)

“Chúng ta hiểu rằng thứ hạng có thể biến động qua từng kỳ. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ cùng thị trường, các cơ quan quản lý và các thành viên của Trung tâm. Chúng tôi tin rằng VIFC-HCMC đang đi đúng hướng để từng bước hiện thực hóa những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra”, ông Richard D. McClellan nói.

Đồng quan điểm với ông Marc Knapper, Thành viên Tổ Tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho biết một thứ hạng cao hơn là tín hiệu đáng mừng, nhưng đó không phải mục tiêu tự thân.

Thước đo thực sự là liệu niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư có chuyển hóa thành những dòng vốn thực chất hay không. Câu trả lời phụ thuộc vào một môi trường pháp lý có tính dự báo, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư vững chắc, thị trường vốn ngày càng sâu rộng và nguồn nhân lực tài chính có năng lực cao.

GFCI là chỉ số do Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) phối hợp cùng Viện Phát triển Trung Quốc (China Development Institute) xây dựng và công bố định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm.

Bảng xếp hạng lần thứ 40 này nghiên cứu 139 trung tâm tài chính trên thế giới, trong đó 117 trung tâm được đưa vào bảng xếp hạng.

Các yếu tố được xem xét tập trung vào những nền tảng quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của một trung tâm tài chính, bao gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và danh tiếng.

Sự cải thiện đồng thời về điểm số và thứ hạng là tín hiệu tích cực về năng lực cạnh tranh tổng hợp của TP.HCM trong tương quan với các trung tâm tài chính khác, qua đó tạo thêm cơ sở để giới thiệu triển vọng phát triển của TP.HCM tới cộng đồng tài chính quốc tế.

Việc TP.HCM tăng đáng kể vị trí trên GFCI là yếu tố tích cực đối với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp quốc tế khi đánh giá hoạt động tài chính và đầu tư.

TP.HCM lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng tài chính toàn cầu vào năm 2022, ở vị trí thứ 102 và đến nay đã tăng hạng trong 3 kỳ công bố liên tiếp.

VIFC-HCMC chính thức ra mắt tháng 2/2026 và không ngừng củng cố năng lực hoạch định và kết nối, thông qua Tổ tư vấn chiến lược gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó gồm những thành viên từng làm lãnh đạo tại các trung tâm tài chính quốc tế.

VIFC-HCMC đã thúc đẩy hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế thông qua cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính.

Trong tháng 7, UOB Việt Nam khởi công UOB Plaza TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu USD trong phạm vi VIFC-HCMC, trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu trụ sở chuyên biệt trong phạm vi VIFC-HCMC.

Mới nhất, EQuest Education Group, EQuest Capital, thành viên VIFC và Standard Chartered Bank chi nhánh New York cũng ký kết hợp tác nhằm huy động nguồn vốn quốc tế lên tới 325 triệu USD cho các dự án giáo dục tại Việt Nam, với sự kết nối của VIFC-HCMC.

Bên cạnh các hoạt động kết nối thị trường vốn, TP.HCM đã làm việc với TikTok về kế hoạch mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực thương mại số, logistics và thanh toán số gắn với hệ sinh thái VIFC-HCMC.

Các đề xuất đầu tư đang từng bước được hiện thực hóa thông qua việc triển khai TikTok Shop Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Swift Logistics tại TP.HCM.

Song song với phát triển thị trường, VIFC-HCMC chú trọng chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo và hợp tác với cơ sở giáo dục, tổ chức nghề nghiệp, mạng lưới chuyên gia.