Mekong Capital từ chối bán cổ phần F88 dù nhiều lời hỏi mua

Khoản đầu tư thành công sau Thế Giới Di Động

Khi Mekong Capital lần đầu rót vốn vào F88 khoảng 10 năm trước, chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích này mới chỉ có 11 phòng giao dịch. Quy mô nhân sự ban đầu khá khiêm tốn và hầu như chỉ dựa vào các nhà sáng lập, ban điều hành.

Nhớ lại những ngày đầu, ông Chris Freund, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Mekong Capital chia sẻ: "Lúc đó F88 chưa có gì nhiều, nhưng họ đã đặt ra một tầm nhìn rõ ràng và từng bước đạt được nó. Sau đó họ tiếp tục nâng tầm nhìn lên mức cao hơn và lại tiếp tục chinh phục thành công. Hiện tại, họ đang bước vào chu kỳ thứ ba để hiện thực hóa một tầm nhìn hoàn toàn mới".

Đến nay, F88 đã trở thành khoản đầu tư thành công thứ hai tại Mekong Capital, chỉ sau thương vụ với Thế Giới Di Động, khoản đầu tư từng mang lại tỷ suất lợi nhuận gấp 57 lần cho quỹ sau gần một thập kỷ đồng hành.

Ông Chris Freund, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Mekong Capital. Ảnh: Mekong Capital

Theo ông Chris Freund, F88 có nhiều điểm tương đồng với Thế Giới Di Động. Cả hai doanh nghiệp đều có đội ngũ nhân sự chất lượng, HĐQT có định hướng phát triển rõ ràng, chủ động chuyển đổi số và có năng lực thực thi vượt các mục tiêu đã đề ra.

Nhờ đó, F88 đã thu hút sự chú ý từ giới đầu tư quốc tế, đặc biệt là khi cổ phiếu này chuẩn bị chuyển sàn sang HoSE. Lãnh đạo Mekong Capital thừa nhận, đã có nhiều lời đề nghị mua lại cổ phần F88, trong đó có những quỹ sẵn sàng chi tới 100 triệu USD.

Dù vậy, vẫn chưa có giao dịch nào được diễn ra với lý do phía Mekong Capital đưa ra là chưa nhận được lời đề nghị nào tương xứng với giá trị nội tại của doanh nghiệp.

"Tôi cho rằng mức định giá hiện tại vẫn là quá thấp đối với một công ty có tốc độ tăng trưởng cao và khả năng sinh lời tốt như F88. Phần lớn, chúng tôi phải từ chối vì chưa được giá", ông Chris Freund nhấn mạnh.

Trong kế hoạch dài hạn, Mekong Capital và ban điều hành F88 đã thống nhất thứ tự ưu tiên cho các đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần trong tương lai. Ưu tiên hàng đầu là các nhà đầu tư chiến lược, gồm các tập đoàn tài chính hoặc ngân hàng quốc tế có mô hình kinh doanh tương đồng tại châu Á muốn gắn bó với doanh nghiệp từ 10 - 20 năm.

Ưu tiên tiếp theo là các quỹ đầu tư tư nhân quy mô lớn có tầm nhìn dài hạn từ 5 - 8 năm. Mọi giao dịch trong tương lai nếu diễn ra đều sẽ được thực hiện thông qua hình thức thỏa thuận, nhằm đảm bảo sự ổn định cho cổ phiếu và quyền lợi của các cổ đông.

Khi bạn đã có một người lãnh đạo xuất sắc, một đội ngũ quản lý tuyệt vời, một HĐQT thực chất và văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, thì hoàn toàn có thể dự đoán trước được hiệu quả kinh doanh từng năm. F88 đang được vận hành rất ổn định và đó là lý do chúng tôi muốn tiếp tục đồng hành lâu dài cùng công ty. Ông Chris Freund, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Mekong Capital

"Chúng tôi muốn nắm giữ càng lâu, càng tốt"

Việc duy trì khoản đầu tư tại F88 trong gần một thập kỷ xuất phát từ triết lý "đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng (VDI) của Mekong Capital.

"Bài học của chúng tôi là nếu một công ty hoạt động kém thì nên bán nhanh, nhưng khi gặp một công ty thực sự xuất sắc, chúng tôi muốn nắm giữ nó càng lâu càng tốt. Chúng tôi thực sự tin vào tương lai của F88", ông Chris Freund khẳng định.

Dựa vào triết lý đầu tư của Mekong Capital, F88 là một trong những doanh nghiệp đáp ứng được cả 15 yếu tố trong mô hình VDI, đặc biệt là khả năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tư duy sẵn sàng học hỏi từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu.

Ông Chris Freund đánh giá cao việc F88 đã chủ động mời cựu CEO của tập đoàn tài chính Ngern Tid Lor tại Thái Lan tham gia HĐQT để học hỏi về mô hình cho vay cầm cố. Ban lãnh đạo F88 cũng liên tục sang khảo sát và tìm hiểu hệ sinh thái tài chính số của Alibaba, Alipay tại Trung Quốc để nhanh chóng ứng dụng vào thị trường nội địa.

Thị trường tài chính thay thế tại Việt Nam tăng trưởng qua các năm, dẫn đầu là nhóm hệ thống cầm đồ thế mới. Ảnh: Việt Hưng

Theo báo cáo gần đây của FiinGroup, ước tính quy mô tổng dư nợ thị trường tài chính thay thế mà F88 đang tham gia đạt khoảng 283.000 tỷ đồng, trong đó dịch vụ cho vay vi mô và cầm đồ hiện đại chiếm tỷ trọng lớn.

Việc các ngân hàng truyền thống bỏ ngỏ phân khúc khách hàng bình dân và thu nhập thấp đã mở ra cơ hội lớn cho các chuỗi dịch vụ tài chính chuyên nghiệp.

Từ đây, nhà sáng lập Mekong Capital cho rằng, động lực tăng trưởng của F88 trong năm năm tới sẽ xoay quanh ba trụ cột.

Đầu tiên là khả năng mở rộng mạng lưới, khi quy mô khoảng 1.000 phòng giao dịch hiện tại của F88 hoàn toàn có thể tăng gấp đôi nếu nhìn sang thị trường Thái Lan với hơn 10.000 phòng giao dịch phục vụ 60 triệu dân từ các tên tuổi như Ngern Tid Lor, Srisawad hay Muangthai Leasing.

Bên cạnh đó là khả năng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện đang phục vụ khoảng 5 triệu khách hàng trung thành, đa dạng hóa nguồn thu qua phân phối bảo hiểm và đại lý tài chính.

Ông Chris Freund cũng đặc biệt ấn tượng với tinh thần tiên phong thử nghiệm sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ của F88, tương tự cách ngân hàng số Nubank tại Brazil liên tục tinh chỉnh sản phẩm để tối ưu hóa giá trị vòng đời khách hàng.

Đánh giá về yếu tố rủi ro, ông cho rằng nguy cơ lớn nhất chủ yếu đến từ các biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu.

"Khi bạn đã có một người lãnh đạo xuất sắc, một đội ngũ quản lý tuyệt vời, một HĐQT thực chất và văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, thì hoàn toàn có thể dự đoán trước được hiệu quả kinh doanh từng năm.

F88 đang được vận hành rất ổn định và đó là lý do chúng tôi muốn tiếp tục đồng hành lâu dài cùng công ty", người đứng đầu Mekong Capital nhấn mạnh.