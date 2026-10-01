Giá vàng thế giới đang giảm nhanh

Giá vàng thế giới biến động như tàu lượn trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. Ảnh: Reuters.

Mở đầu phiên giao dịch đầu tháng 10, giá vàng thế giới ghi nhận biến động mạnh khi có lúc tăng lên mốc 4.219 USD/ounce, nhưng sau đó "bốc hơi" gần 80 USD và giảm mạnh xuống vùng 4.138 USD/ounce, xóa sạch đà tăng trước đó. Hiện tại, kim loại quý đã nhích nhẹ lên 4.161 USD/ounce, nhưng mức tăng này vẫn chưa đủ để khiến các nhà giao dịch lạc quan trở lại.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX cũng suy yếu về quanh 4.190 USD/ounce.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định đây là một phiên giao dịch đáng thất vọng đối với vàng, ngay cả khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm đáng kể sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi thấp hơn dự kiến.

Trước đó trong tháng 9, giá vàng đã giảm 6%, qua đó ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, sau khi Fed tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 và phát tín hiệu rằng có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách. Lợi suất trái phiếu trên toàn cầu cũng tăng trong tháng qua khi lo ngại về nợ công và thâm hụt ngân sách ngày càng lớn khiến phần bù kỳ hạn tăng, qua đó làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi, tăng lên, theo Bloomberg.

Ngoài vàng, giá bạc giao ngay cũng tiếp đà giảm 2,1%, xuống 60,18 USD/ounce; giá bạch kim giảm 0,4%, xuống 1.699,40 USD/ounce; còn giá palladium giảm 1,5%, xuống 1.204,53 USD/ounce. Cả 3 kim loại này đều đang hướng tới một tháng giảm giá.

Cũng trong phiên sáng nay, thị trường dầu thô đón nhận tin tức không mấy tích cực khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh bị đình trệ, khiến giá dầu thô tiếp tục tăng. Tình hình này cũng làm gia tăng lo ngại giá năng lượng sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, qua đó có thể khiến lạm phát kéo dài và dẫn tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, theo Reuters.

Cập nhật trên TradingEconomics cho thấy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng gần 2% lên 98 USD/thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ nhích lên vùng giá 90 USD/thùng.

Ngược lại với giá dầu, chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều, với phần lớn chỉ số giảm điểm, đặc biệt khi đà tăng của nhóm công nghệ không đủ bù đắp tác động từ lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng cao. Chỉ số S&P 500 giảm 19,3 điểm (-0,3%) xuống 7.651,54 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 443,87 điểm (-0,9%) xuống 50.906,05 điểm. Riêng Nasdaq Composite tăng 63,52 điểm (+0,2%) lên 26.861,06 điểm.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng 8, thấp hơn dự kiến nhưng là mức tăng cao nhất trong hơn 1 năm qua. Số liệu của tháng trước cũng được điều chỉnh giảm.

Diễn biến này khiến các nhà giao dịch giảm mạnh kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 10. Xác suất cho một đợt tăng lãi suất hiện còn khoảng 34%, giảm từ gần 70% hồi đầu tuần.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trong phiên ngày 30/9 (giờ Mỹ), khi sức chi tiêu bền bỉ của người tiêu dùng Mỹ củng cố kỳ vọng nền kinh tế nước này có thể chịu được mặt bằng lãi suất cao hơn.