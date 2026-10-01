VietinBank (CTG) ráo riết xử lý khối nợ gần 1.750 tỷ đồng của xăng dầu Trung Linh Phát và Đại Kim

Thẩm định giá khối nợ hơn 1.120 tỷ đồng của xăng dầu Trung Linh Phát

Chi nhánh VietinBank Hà Giang đang tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá để xác định giá trị khoản nợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Linh Phát. Kết quả thẩm định này sẽ được ngân hàng sử dụng làm cơ sở xác định mức giá khởi điểm chuẩn bị cho phiên đấu giá khoản nợ trong thời gian tới. Theo số liệu được công bố, tính đến hết ngày 28/9/2026, tổng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu này tại chi nhánh ngân hàng đã phình to lên mức xấp xỉ 1.123 tỷ đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Linh Phát từng được biết đến là một doanh nghiệp quy mô lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu với thương hiệu TLP Petro. Pháp nhân này được thành lập vào năm 2009, đặt trụ sở chính tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và do ông Trần Văn Dân làm người đại diện theo pháp luật. Để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ khổng lồ, doanh nghiệp đã thế chấp một khối lượng tài sản rất lớn và đa dạng, bao gồm nhiều bất động sản có giá trị.

Khối tài sản đảm bảo cho khoản nợ nghìn tỷ này bao gồm bốn quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Trung Linh Phát. Các bất động sản này nằm tại xã Tân Quang và xã Thanh Thủy thuộc tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang nắm giữ tài sản gắn liền với đất tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình và một quyền sử dụng đất có diện tích 407,1 mét vuông tọa lạc tại số 141 đường Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh do cá nhân bà Nguyễn Thị Sáu đứng tên sở hữu. Không dừng lại ở bất động sản, danh mục tài sản thế chấp còn bao gồm lượng lớn hàng tồn kho là các loại xăng dầu, quyền tài sản và quyền phải thu phát sinh từ các hợp đồng kinh tế của công ty. Tổ chức tín dụng cũng quản lý sáu sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Ninh Bình phát hành thuộc sở hữu của cá nhân bà Phạm Thị Linh.

Bán đấu giá khoản nợ của Đại Kim lần thứ năm với giá khởi điểm 484 tỷ đồng

Cùng thời điểm, VietinBank Chi nhánh Đông Anh cũng phát đi thông báo đưa ra bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Đại Kim thuộc Tập đoàn GFS lần thứ năm liên tiếp. Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký tại số 2 đường Kim Giang, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội và do bà Nguyễn Hồng Hạnh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc phải rao bán đến lần thứ năm cho thấy ngân hàng đang gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư chịu chi tiền mua lại khoản nợ này.

Dư nợ của Công ty Đại Kim tạm tính đến hết ngày 11/8/2026 ghi nhận con số gần 624,9 tỷ đồng. Trong cơ cấu khoản nợ này, phần nợ gốc chiếm 440,5 tỷ đồng và phần nợ lãi phát sinh do chậm thanh toán đã lên tới gần 184,4 tỷ đồng. Để kích cầu và thu hút giới đầu tư tài chính, VietinBank đưa ra mức giá khởi điểm cho lần đấu giá thứ năm là 484,7 tỷ đồng. Mức giá chào bán này đang thấp hơn đáng kể so với tổng dư nợ hiện tại của doanh nghiệp, cho thấy ngân hàng sẵn sàng chấp nhận giảm giá để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn.

Tài sản bảo đảm gắn liền với khoản tín dụng của Đại Kim là quyền sử dụng đất rộng 7.220,9 mét vuông cùng tài sản gắn liền với đất tại Lô C D13 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Dự án bất động sản này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. Bên cạnh dự án tại khu vực đất vàng thủ đô, tài sản thế chấp còn bao gồm hàng tồn kho hình thành từ nguồn vốn vay do VietinBank tài trợ. Các quyền đòi nợ, quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại cùng lợi ích các khoản bồi hoàn của bên thế chấp cũng được đưa vào danh mục tài sản bảo đảm, tạo thêm cơ sở pháp lý cho tổ chức tín dụng trong quá trình xử lý nợ xấu.