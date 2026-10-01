Thị trường nông sản 1/10/2026: Hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê quay đầu giảm

Kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) những tháng vừa qua đã tăng kỷ lục và hiện đang hướng tới mục tiêu sẽ đạt mức tăng trưởng từ 42-47% trong cả năm, gấp đôi so với dự kiến trước đó.