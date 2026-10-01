Thị trường nông sản 1/10/2026: Hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê quay đầu giảm
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đồng loạt tăng 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 136.500 - 140.500 đồng/kg; trong khi cà phê Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg, xuống còn 93.000 - 93.800 đồng/kg; còn thị trường lúa gạo tiếp tục ít biến động, giao dịch mua bán nhìn chung còn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-1102026-ho-tieu-dong-loat-tang-ca-phe-quay-dau-giam-574.media