Nêu gương sáng trong phát triển kinh tế

Gây dựng cơ nghiệp

Ở thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, vợ chồng ông Nguyễn Khắc Cận (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Vui (64 tuổi) vẫn ngày ngày gắn với khu đồi mà họ đã gây dựng suốt 40 năm qua. Năm 1986, khi vùng đất phía Tây Vĩnh Linh còn nhiều diện tích hoang hóa, vợ chồng ông Cận đã bắt đầu khai phá, có lúc diện tích lên đến 50ha.

Qua nhiều năm, phần đất thu hẹp còn khoảng 35ha nhưng vẫn là một cơ nghiệp lớn với 25ha tràm, 5ha cao su và 5ha cây ăn quả các loại. Cam, quýt, bưởi, mít Thái, xoài, nhãn, hồ tiêu được trồng xen trên vùng đất đồi. Mỗi năm, riêng cây ăn quả cho thu hoạch khoảng 13 tấn sản phẩm.

Với 25ha tràm, gia đình luân phiên khai thác mỗi năm 5ha, thu nhập từ 500-700 triệu đồng/năm. Cao su vào mùa khai thác cũng đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình khoảng 1 triệu đồng/ngày. Đàn gia súc, gia cầm được duy trì để tận dụng nguồn thức ăn và lao động sẵn có. Từ vùng đất hoang hóa, phải bỏ nhiều công sức để khai phá, gia đình ông Cận đã tạo dựng được một mô hình sản xuất trang trại tổng hợp quy mô lớn, cho doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm.

Ông Nguyễn Khắc Cận bên vườn bưởi da xanh của gia đình - Ảnh: N.T.H

Cách thôn Thủy Ba Hạ không xa, ở thôn Tiên Mỹ 2, câu chuyện của vợ chồng ông Nguyễn Thuận Hiền (68 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi) lại bắt đầu từ một lựa chọn khác. Năm 1995, sau khi nghỉ công tác, ông Hiền cùng vợ vào vùng đồi phía Tây xã Vĩnh Thủy (ở quê vợ) để khai hoang theo Chương trình 327.

Từ những ngày đầu thiếu thốn, hai vợ chồng từng bước gây dựng khu sản xuất với 7ha cao su, 3ha tràm, gần 1ha ổi và bưởi da xanh cùng đàn gia súc, gia cầm. Khu vườn hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu hơn 350 triệu đồng/năm mà còn là kết quả của quá trình bám đất, tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh cách làm qua từng giai đoạn. Là một thương binh, bệnh binh sau khi nghỉ chế độ công tác trong ngành công an, ông Nguyễn Thuận Hiền vẫn cần mẫn bám đất, bám rừng lao động sản xuất, tạo nguồn thu nhập khá cao, nêu gương sáng cho con cháu noi theo.

Cũng chọn sản xuất, kinh doanh làm hướng đi sau khi nghỉ chế độ, nhưng vợ chồng ông Võ Doãn Thụ (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Anh Đào (67 tuổi) đã mở rộng công việc theo hướng khác. Từ thu mua nông sản, kinh doanh thức ăn chăn nuôi phục vụ nhu cầu người dân vùng Vĩnh Linh, Lệ Thủy, gia đình ông Thụ từng bước đầu tư vào chế biến. Tinh bột nghệ, tinh dầu sả, bánh quy, kẹo cu đơ… được phát triển thành sản phẩm hàng hóa, nhiều sản phẩm được công nhận OCOP. Trong đó, sản phẩm bánh quy tinh bột ngô của Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung do gia đình ông làm chủ đã được công nhận OCOP 4 sao.

Ở tuổi ngoài 60, khi công ty đang kinh doanh hiệu quả, ông Thụ vẫn quyết định mua 3ha đất tại thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hoàng, đầu tư khu chăn nuôi hiện đại với quy mô 320 con lợn nái sinh sản và 2.000 con lợn thịt. Hiện nay, ông tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, với tổng nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng gần 25 tỉ đồng. Cơ sở sản xuất, kinh doanh của gia đình ông bà tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động địa phương; đem lại lợi nhuận hơn 2 tỉ đồng/năm.

Ba câu chuyện, ba cách làm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: Tuổi tác không làm những người từng trải ấy dừng công việc. Người giữ đất, người gây dựng trang trại, người mở rộng sản xuất, kinh doanh. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm được chuyển thành cách chọn cây, chọn vật nuôi, tính toán thị trường và tổ chức sản xuất để tạo ra giá trị cao hơn.

Phát huy kinh nghiệm, trí tuệ người cao tuổi

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Hội NCT xã Vĩnh Thủy, toàn xã hiện có 57 hội viên và gia đình hội viên NCT đạt tiêu chí làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên. Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng” không chỉ vận động hội viên sống vui, sống khỏe mà còn tạo động lực để NCT tiếp tục tham gia lao động, sản xuất, đóng góp cho gia đình và cộng đồng.

Từ những vùng đồi sản xuất trang trại hiệu quả ở xã Vĩnh Thủy đến các mô hình kinh tế của NCT ở nhiều địa phương trong tỉnh đã khẳng định sự đóng góp của NCT đối với xã hội. Số liệu thống kê toàn tỉnh có hơn 11.000 NCT đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Đằng sau con số ấy là hàng nghìn NCT và gia đình vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, truyền lại kinh nghiệm, tri thức và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Quyết định 795/QĐ-UBND của UBND tỉnh triển khai Chiến lược quốc gia về NCT trên địa bàn tỉnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 xác định NCT là nguồn lực quan trọng. Không chỉ chăm lo đời sống, sức khỏe và an sinh, kế hoạch xác định rõ yêu cầu phát huy tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của NCT trong các lĩnh vực phù hợp; khuyến khích, hỗ trợ NCT tuổi tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh và làm kinh tế giỏi.

Ở cơ sở, phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” của Hội NCT tạo môi trường để NCT tiếp tục phát huy giá trị vốn sống, kinh nghiệm, uy tín và khả năng tổ chức cuộc sống, sản xuất. Những người như ông Cận, ông Hiền, ông Thụ và hàng nghìn NCT đang làm kinh tế ở Quảng Trị cho thấy tuổi cao, nghỉ công tác ngoài xã hội không có nghĩa là ngừng đóng góp. Khi được tạo điều kiện phù hợp, NCT vẫn có thể tiếp tục tạo ra giá trị cho gia đình, cộng đồng và quê hương.