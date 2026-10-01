Trung Quốc khẳng định vai trò toàn cầu

Người dân Trung Quốc hát Quốc ca dưới cờ tại Khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, huyện Tiên Cư, thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 27/9/2026, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh. (Nguồn: VCG)

Từ một nước gặp rất nhiều khó khăn khi mới ra đời vào năm 1949, với những cú bứt tốc thần kỳ trong thời cải cách, mở cửa, khi tốc độ tăng trưởng GDP luôn ở mức 2 con số, Trung Quốc đã vươn lên thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, với GDP năm 2025 vượt mốc 20 nghìn tỷ USD.

Giờ đây, nói về Trung Quốc không phải là nhắc tới “công xưởng thế giới” mà là cường quốc công nghệ hàng đầu với những thành tựu nổi bật, như đưa người lên vũ trụ, xây dựng trạm không gian Thiên Cung, hoàn thành hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, công nghệ đường sắt cao tốc dẫn đầu thế giới...

Trong vai trò đầu tàu kinh tế thế giới, Trung Quốc đóng góp tới gần 30% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2021 - 2025. Trên trường quốc tế, Trung Quốc trở thành ẩn số không thể thiếu trong mọi phương trình quyền lực toàn cầu. Đây là bên đối thoại mà không một đối tác lớn nào có thể bỏ qua.

Đó là nền tảng để Bắc Kinh tiến hành cuộc chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, từ giai đoạn tăng trưởng cao sang giai đoạn phát triển chất lượng cao. Theo đó, đẩy mạnh sáng tạo, đầu tư xanh, nền kinh tế kỹ thuật số, đổi mới công nghệ trở thành động lực mới giúp Trung Quốc tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đó cũng chính là cơ sở để Trung Quốc hiện thực hóa khát vọng khẳng định vị thế quốc tế mới của đất nước. Thông qua “Sáng kiến quản trị toàn cầu”, Trung Quốc đang kêu gọi các quốc gia hợp tác xây dựng hệ thống quản trị công bằng và bình đẳng hơn, cùng nhau thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại.

Cùng với các “Sáng kiến toàn cầu” đưa ra trước đó, “Sáng kiến quản trị toàn cầu” sẽ mở cơ hội để Trung Quốc dẫn dắt quá trình hình thành một trật tự thế giới mới trong bối cảnh cục diện địa chính trị biến động bởi cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt.