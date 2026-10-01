'Tri thức Mỹ' và 'Bối cảnh Việt': Khi MBA quốc tế đi vào bài toán doanh nghiệp

Lời giải cho bài toán này nằm ở mô hình đào tạo "Glocal" - sự giao thoa chiến lược giữa "Tri thức Mỹ" từ Đại học Colorado Denver (CU Denver, Mỹ) và "Bối cảnh Việt" từ Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT).

CHUẨN MỰC HỌC THUẬT HOA KỲ: BẢO CHỨNG TỪ KIỂM ĐỊNH AACSB

Nền tảng của một chương trình MBA chất lượng trước hết phải đến từ độ khắt khe về mặt học thuật. Đến từ quốc gia sở hữu nền giáo dục quản trị phát triển bậc nhất thế giới, Trường Kinh doanh CU Denver - Đại học Colorado Denver (Mỹ) mang đến Việt Nam một khung đào tạo đạt chuẩn kiểm định AACSB - chứng nhận thuộc top 6% các trường kinh doanh toàn cầu suốt hơn 30 năm qua.

Học viên tham gia trải nghiệm lớp học CU Denver MBA tại Trường Đại học FPT.

Không dừng lại ở việc chuyển giao giáo trình, chương trình đảm bảo tính nguyên bản học thuật khi 4 trong số 15 môn học do đội ngũ giáo sư CU Denver trực tiếp đảm nhiệm giảng dạy. Bằng MBA cấp cho học viên tại Việt Nam là bằng do CU Denver cấp, có giá trị và nhận diện hoàn toàn đồng nhất với bằng cấp phát hành tại campus Denver (Mỹ).

Chia sẻ về tính nhất quán này, GS. Andrey Mikhailitchenko - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh - Đại học Colorado Denver khẳng định: “Chương trình MBA tại Việt Nam vận hành hoàn toàn trong khung học thuật chung của CU Denver. Mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là mang một chương trình MBA Mỹ đến Việt Nam, mà là cung cấp chất lượng học thuật và chuẩn đầu ra đúng kỳ vọng của CU Denver MBA theo một phương thức phản ánh rõ nét môi trường kinh doanh thực tế tại địa phương.”

BỐI CẢNH VIỆT - ĐIỂM TỰA THỰC CHIẾN TỪ HỆ SINH THÁI FPT

Nếu tri thức quốc tế đóng vai trò là "hệ điều hành", thì sự am hiểu thị trường nội địa chính là "phần mềm" giúp hệ thống vận hành trơn tru. Đây chính là mảnh ghép mà Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) đóng góp vào mô hình hợp tác.

Với kinh nghiệm trong đào tạo quản trị doanh nghiệp gắn liền với định hướng công nghệ tại Việt Nam, FSB mang đến sự am hiểu sâu sắc về thói quen tiêu dùng, văn hóa doanh nghiệp và những thách thức đặc thù của thị trường châu Á. Đội ngũ giảng viên Việt Nam tham gia chương trình đều phải trải qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn năng lực AACSB của CU Denver, đồng thời mỗi môn học đều có giảng viên cố vấn từ Mỹ đồng hành.

TS. Trần Quang Huy - Trưởng ban Đào tạo Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) phát biểu tại lễ ra mắt chương trình CU Denver MBA tại Việt Nam.

Đánh giá về giá trị của sự kết hợp này dưới góc độ đào tạo tại Việt Nam, TS. Trần Quang Huy - Trưởng ban Đào tạo Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) cho biết:

“Nhà quản lý Việt Nam hiện nay không thiếu sự nhạy bén, nhưng thường thiếu một khung phương pháp luận chuẩn hóa để xử lý bài toán kinh doanh mới, đột phá nhờ dữ liệu và công nghệ. Sự kết hợp giữa FSB và CU Denver giúp học viên không bị rơi vào trạng thái “bội thực” lý thuyết. Học viên sẽ được tiếp cận chuẩn mực MBA Mỹ, dùng chính dữ liệu, case study và thực trạng doanh nghiệp tại Việt Nam để giải bài toán trên lớp, dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia.”

PHƯƠNG PHÁP ACTION LEARNING: KHI BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP TRỞ THÀNH GIÁO TRÌNH LÊN LỚP

Sự cộng hưởng giữa "Tri thức Mỹ" và "Bối cảnh Việt" được cụ thể hóa rõ nhất thông qua phương pháp đào tạo Action Learning. Nội dung chương trình CU Denver MBA được giảng dạy lồng ghép với các công cụ thời đại như Data Analytics for Managers (Phân tích dữ liệu kinh doanh dành cho quản lý), Information Systems Strategy (Hệ thống thông tin chiến lược), CRM, Big Data and Marketing Metrics (Chỉ số Marketing: Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) và Dữ liệu (Big Data)).

Học viên được yêu cầu mang chính các dữ liệu thô, những điểm nghẽn vận hành hay chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp mình lên giảng đường. Tại đây, tri thức quản trị chuẩn Mỹ đóng vai trò là bộ công cụ phân tích, giúp học viên cùng giảng viên tháo gỡ trực tiếp bài toán kinh doanh.

“Thông qua các bài toán thực tế, giá trị cốt lõi mà chương trình mang lại không nằm ở kỹ thuật dự báo thuần túy, mà ở chỗ nhà quản lý được học cách biến các con số kỹ thuật khô khan thành một giải pháp kinh doanh và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và bối cảnh kinh doanh cụ thể. Đó chính là năng lực thực chiến mà chúng tôi rèn luyện cho học viên.” Giáo sư Qiong Hu - Giám đốc chương trình CU Denver MBA, Trường Kinh doanh - Đại học Colorado Denver chia sẻ.

MÔ HÌNH "GLOCAL": LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO NHÀ QUẢN TRỊ THẾ HỆ MỚI

Chương trình hợp tác giữa CU Denver và FSB là minh chứng rõ nét cho triết lý quản trị kinh doanh quốc tế: “Think globally, act locally” (Tư duy toàn cầu, hành động địa phương). Không chỉ nằm ở lớp học, giá trị của mô hình Glocal còn nằm ở việc giúp học viên xây dựng cho mình một mạng lưới kết nối cộng đồng doanh nhân, nhà quản trị cấp cao tại Việt Nam thuộc hệ sinh thái FSB - FPT. Đồng thời, học viên chính thức trở thành một phần của mạng lưới hơn 29.000 cựu học viên Trường Kinh doanh CU Denver và 115.000 alumni tại 108 quốc gia trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh tri thức quản trị ngày càng được toàn cầu hóa, câu hỏi không còn là học kiến thức quốc tế hay kiến thức bản địa, mà là làm thế nào để kết nối hai nguồn tri thức ấy thành năng lực hành động. Với mô hình Glocal, chuẩn mực học thuật quốc tế được đặt trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam – để tri thức không dừng lại ở việc “biết”, mà hướng tới khả năng “làm” và “ra quyết định”.