Mở 'cầu nối' đưa doanh nghiệp Việt đến thị trường vốn Singapore

Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy phát triển chứng chỉ lưu ký (DR)

Mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế

Một trong những nội dung được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương tập trung trao đổi với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), là phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR), qua đó thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước.

Tại cuộc họp song phương ở trụ sở UBCKNN, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của MAS đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai cơ quan còn rất lớn trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam và Singapore ngày càng tăng cường kết nối.

Trọng tâm trước mắt là hợp tác phát triển DR. Chủ tịch UBCKNN đề nghị MAS tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa hai thị trường, trong đó chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường Singapore.

Trên cơ sở đó, các sở giao dịch, doanh nghiệp và định chế trung gian của hai nước có thể tăng cường kết nối, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ cho việc phát hành và niêm yết DR.

“Việc phát triển các kênh kết nối thị trường như DR không chỉ mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều giữa Việt Nam và Singapore”, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở DR, Chủ tịch UBCKNN còn đề cập khả năng mở rộng sự tham gia của các thành viên thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh FTSE Russell hiện phối hợp với MAS phát triển các sản phẩm chỉ số trên thị trường Singapore, bà Vũ Thị Chân Phương bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước.

Từ phía MAS, ông Lim Tuang Lee hoan nghênh sự hợp tác giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm DR.

Theo ông Lim Tuang Lee, để sản phẩm vận hành hiệu quả cần có sự tham gia đồng bộ của các thành viên thị trường, trong đó có ngân hàng lưu ký, tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ. Thông tin về đặc điểm, cơ chế vận hành và phương thức sử dụng DR cũng cần được cung cấp đầy đủ, minh bạch tới các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Thời gian qua, SGX và VNX đã tích cực trao đổi thông tin, phối hợp với các thành viên thị trường hai nước trong nghiên cứu khả năng phát triển, phát hành và niêm yết DR.

Ngay sau cuộc họp song phương giữa UBCKNN và MAS, tại trụ sở VNX đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký. Biên bản ghi nhớ tạo khuôn khổ để hai sở giao dịch tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.

Tham dự Lễ ký có Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải, đại diện các đơn vị thuộc UBCKNN, MAS và SGX.

Việc ký kết diễn ra sau quá trình SGX và VNX trao đổi thông tin, phối hợp với thành viên thị trường hai nước nghiên cứu khả năng phát triển, phát hành và niêm yết DR, tạo khuôn khổ để hai bên phối hợp.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý thị trường tài sản mã hóa

Bên cạnh kết nối thị trường vốn thông qua DR, quản lý thị trường tài sản mã hóa là nội dung quan trọng khác được UBCKNN và MAS trao đổi.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết tài sản mã hóa là lĩnh vực mới, đòi hỏi cơ quan quản lý vừa tạo điều kiện cho đổi mới, phát triển thị trường, vừa phải bảo đảm an toàn, minh bạch và quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh.

Trên cơ sở kinh nghiệm của Singapore, Chủ tịch UBCKNN đề nghị MAS tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát thị trường, đặc biệt là các giải pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

UBCKNN cũng quan tâm tới kinh nghiệm của MAS trong xây dựng hệ thống giám sát kết nối với thị trường; lựa chọn mô hình tổ chức thị trường tài sản mã hóa phù hợp; cơ chế quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Đây là những nội dung được UBCKNN quan tâm trong quá trình Việt Nam từng bước hoàn thiện khuôn khổ quản lý đối với lĩnh vực tài sản mã hóa.

Đáp lại đề nghị từ phía UBCKNN, ông Lim Tuang Lee khẳng định MAS sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin chuyên môn về quản lý thị trường tài sản mã hóa, đồng thời duy trì trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Cùng với việc tiếp tục trao đổi về quản lý tài sản mã hóa, việc ký Biên bản ghi nhớ về phát triển DR tạo khuôn khổ để VNX và SGX tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm. Những nội dung được hai bên trao đổi tập trung vào các điều kiện cần thiết cho kết nối thị trường, từ khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành, sự tham gia của các định chế trung gian đến yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch cho thành viên thị trường và nhà đầu tư.