Bài toán kinh tế đằng sau xu hướng chọn tủ lạnh cao cấp

Nhiều năm qua, thói quen mua sắm thiết bị gia dụng tại Việt Nam thường bị chi phối bởi mức giá ban đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về an toàn sức khỏe và nhịp sống đô thị gấp gáp, một bộ phận lớn người tiêu dùng đang chuyển dịch sang tư duy "chi phí trọn đời" (Total Cost of Ownership). Thay vì chọn sản phẩm giá thấp nhưng chi phí hao hụt dinh dưỡng cao và nhanh xuống cấp, người mua sẵn sàng đầu tư lớn cho những thiết bị sở hữu công nghệ bảo quản thực chất và độ bền bỉ dài hạn.

Khi người dùng khắt khe tìm thấy tiếng nói chung với thương hiệu số 1 thế giới

Sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng lý giải cho kết quả kinh doanh đáng chú ý của thương hiệu Haier vừa qua. Sau hơn 3 tháng phân phối dải sản phẩm mới tại Việt Nam, thương hiệu đã ghi nhận sự thành công vượt trội khi có hơn 3.000 tủ lạnh cao cấp được người dùng lựa chọn. Kết quả ra mắt đầy sức hút này đã giúp Haier duy trì mức tăng trưởng 140% mỗi tháng.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm tủ lạnh cao cấp Horizon đóng góp gần 40% tổng doanh thu, phản ánh việc người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mạnh tay khi sản phẩm giải quyết đúng bài toán kinh tế gia đình: giảm lãng phí thực phẩm và tối ưu hóa thời gian sinh hoạt.

Dòng tủ lạnh Haier Space Fit+ của Haier.

Điểm tựa giúp người mua mạnh dạn đưa ra quyết định sở hữu dòng tủ lạnh cao cấp này chính là bề dày uy tín của nhà sản xuất. Theo dữ liệu từ Tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế Euromonitor International, Haier tiếp tục giữ vững vị trí thương hiệu thiết bị làm lạnh số 1 toàn cầu năm 2025, đồng thời xác lập 17 năm liên tiếp dẫn đầu thế giới về ngành hàng thiết bị gia dụng lớn.

Hiệu quả thực tế từ giải pháp bảo quản không đông đá

Dưới góc nhìn của các gia đình bận rộn, giá trị lớn nhất của chiếc tủ lạnh cao cấp không nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà ở khả năng bảo vệ chất lượng bữa ăn và giải phóng công sức lao động mỗi ngày.

Dải sản phẩm tủ lạnh Haier được đánh giá cao về chất lượng, thiết kế và tính năng.

Công nghệ ngăn từ trường Nutri Bank trên dải sản phẩm Haier đánh trúng nhu cầu này khi tạo ra môi trường từ trường tĩnh kết hợp mức nhiệt -3°C. Khác với cách cấp đông truyền thống làm thực phẩm đông cứng và thất thoát dinh dưỡng khi rã đông, Nutri Bank giữ nguyên cấu trúc tế bào và hàm lượng đạm của thịt cá suốt 7 ngày. Người nội trợ tiết kiệm được từ 30 đến 45 phút chuẩn bị bữa tối nhờ việc lấy thực phẩm ra là có thể thái nấu ngay mà không cần rã đông, đồng thời triệt tiêu tình trạng thực phẩm bị biến chất, hư hỏng phải vứt bỏ.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát độ ẩm 90% ở ngăn rau củ Active Fresh Zone giúp hạn chế tối đa tình trạng rau bị khô héo bề mặt. Công nghệ ABT-Pro loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn và nấm mốc, giúp không gian bên trong tủ luôn sạch thoáng, hạn chế mùi khó chịu và nguy cơ nhiễm khuẩn chéo giữa các loại thực phẩm.

Sự tiện nghi còn được bổ trợ bởi quầy lấy nước mát và đá tự động ngoài cánh tủ cùng mặt kính Smart Window tự động chiếu sáng khi có người lại gần, giúp gia đình kiểm soát thực phẩm bên trong mà không làm thất thoát hơi lạnh gây hao tốn điện năng.

Bảo chứng vận hành lâu dài qua mạng lưới bán lẻ tin cậy

Một khoản đầu tư thiết bị gia dụng chỉ thực sự an toàn khi đi kèm chuỗi dịch vụ bảo hành và chăm sóc hậu mãi vững chắc. Để người dùng an tâm tuyệt đối trong suốt vòng đời sử dụng, Haier đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược cùng chuỗi bán lẻ Điện Máy Xanh.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ này, dòng sản phẩm cao cấp của Haier đã nhanh chóng được đưa vào không gian trưng bày thực tế tại hơn 820 siêu thị trên khắp cả nước. Đáng chú ý, ngay trong tháng 9 này, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quy mô lên 1.000 cửa hàng. Đội ngũ tư vấn tại điểm bán đóng vai trò cung cấp thông tin kỹ thuật minh bạch, giúp khách hàng tính toán đúng dung tích và công năng theo quy mô gia đình.

Dải sản phẩm tủ lạnh Haier có mặt tại chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh khắp cả nước.

Đặc biệt, để khẳng định cam kết chất lượng dài lâu, Haier mang đến gói VIP care 2026, áp dụng chế độ bảo hành máy nén inverter lên tới 12 năm cùng chính sách bảo hành sản phẩm lên đến 4 năm (áp dụng cho sản phẩm mua trước 31/12/2026) – dài hơn 2 năm so với mức thông thường.

Thêm vào đó, khi mua tại Điện Máy Xanh, người tiêu dùng có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá tốt, đi kèm hàng loạt ưu đãi như: trả góp 0% lãi suất, không cần trả trước, quà tặng khuyến mại, bảo hành chính hãng, lắp đặt miễn phí tại nhà.

Sự cộng hưởng giữa công nghệ bền bỉ từ thương hiệu số 1 thế giới, dịch vụ phân phối phủ rộng của Điện Máy Xanh và chính sách bảo hành vượt chuẩn đã tạo nên lời giải thỏa đáng cho bài toán tiêu dùng thông minh của các gia đình Việt hiện đại.

Khám phá ngay dải sản phẩm tủ lạnh cao cấp Haier tại đây.

(Nguồn: Haier Group)