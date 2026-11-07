Mẹ với cánh đồng

Mẹ đi về phía cánh đồng

Cánh đồng còn trơ gốc rạ

Sau những tháng ngày vất vả

Bữa cơm vụ gặt khói thơm.

Mẹ nâng niu từng cọng rơm

Sợi vàng chuốt đời của mẹ

Cánh đồng cạn khô nứt nẻ

Gót chân mẹ cũng dạn dày.

Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay

Ngấn lụt ngày mưa, tháng nắng

Như ngấn cây cau vươn thẳng

Đậm đà vị thắm trầu cay.

Cánh đồng trải rộng heo may

Gió đồng sắt se chân bước

Mẹ dầm mình trong nước bạc

Tóc rơm, tóc mẹ quấn nhau.

Phù sa đời mẹ áo nâu

Chuông chùa gõ vào thinh vắng

Mẹ lần thời gian nằng nặng

Trên tay: Tràng hạt tuổi mình…