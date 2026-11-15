Thanh Hóa: Đưa tinh hoa OCOP hội tụ bên lề Gala Sao Mai ở Sầm Sơn

​Sự kiện diễn ra từ ngày 13-15/11, không gian trưng bày 60 gian hàng sản phẩm OCOP Thanh Hóa tại thành phố biển Sầm Sơn đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương ngay trước thềm đêm Gala Sao Mai đầy cảm xúc. Sự kiện không chỉ là điểm hẹn tôn vinh âm nhạc mà còn là nhịp cầu lan tỏa tinh hoa văn hóa, nông sản đặc trưng của xứ Thanh đến gần hơn với bạn bè cả nước.

Toàn cảnh không gian trưng bày 60 gian hàng OCOP tại Sầm Sơn trong suốt chuỗi sự kiện từ ngày 13 đến 15/11.

​Ngay từ những ngày đầu khai mạc, khu vực trưng bày đã rực rỡ ánh đèn và tấp nập khách tham quan. Sáu mươi gian hàng được bố trí bài bản, khoe sắc với hàng trăm sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao đến 4 sao, đại diện cho niềm tự hào của nông nghiệp và làng nghề truyền thống khắp các vùng miền trong tỉnh.

Khách du lịch và người dân nườm nượp đổ về tham quan các gian hàng khi sự kiện sắp diễn ra.

​Từ những đặc sản nổi tiếng lâu đời như nước mắm Lê Gia, dứa Bỉm Sơn, chè Lam Phủ Quảng, mắm tôm Ba Làng cho đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, tất cả đều được quy tụ về đây trong một không gian đậm đà bản sắc.

Các sản phẩm nông sản tiêu biểu được trưng bày bắt mắt trên kệ hàng.

​Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về cơ hội quảng bá sản phẩm tại sự kiện lớn này, chị Nguyễn Thị Dung, chủ thể OCOP 3 sao siro ho Cô Dung phấn khởi chia sẻ: "Được mang sản phẩm thuốc ho Cô Dung đến trưng bày và giới thiệu tại không gian bên lề Gala Sao Mai ở Sầm Sơn là cơ hội vô cùng quý giá đối với cơ sở của chúng tôi. Sự kiện quy tụ hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh, giúp thương hiệu và các sản phẩm OCOP của xứ Thanh có dịp tiếp cận trực tiếp với đông đảo người tiêu dùng gần xa, qua đó từng bước khẳng định uy tín và chất lượng trên thị trường".

Các sản phẩm nông sản tiêu biểu được trưng bày bắt mắt trên kệ hàng.

​Chia sẻ về niềm tự hào mang sản phẩm truyền thống đến với sự kiện lớn, cô Mai Thị Thu, đại diện cơ sở sản xuất bánh răng bừa Xuân Lập (sản phẩm OCOP 3 sao) tâm sự: "Được đưa chiếc bánh răng bừa dẻo thơm, đậm đà hương vị quê hương đến với không gian trưng bày tại Gala Sao Mai là cơ hội quý giá để chúng tôi quảng bá đặc sản của địa phương đến đông đảo du khách gần xa. Sự đón nhận và yêu mến của mọi người chính là động lực lớn để cơ sở tiếp tục giữ gìn uy tín, nâng cao chất lượng và đưa sản phẩm vươn xa hơn nữa".

Cô Mai Thị Thu, chủ thể OCOP bánh răng bừa Xuân Lập tự tay làm nhân cho bánh răng bừa.

​Sự giao thoa giữa không khí sôi động của âm nhạc Sao Mai và sự nhộn nhịp tại các gian hàng nông sản đã tạo nên một bức tranh sinh động, vừa mang âm hưởng nghệ thuật vừa đậm chất đời sống lao động.

Không khí tấp nập, nhộn nhịp mua sắm tại các gian hàng trong suốt sự kiện.

​Chia sẻ nhanh với chúng tôi, chị Lê Thị Mai, du khách đến từ xã Thọ Long, Thanh Hóa phấn khởi cho biết: "Được hòa mình vào không khí âm nhạc tuyệt vời của Gala Sao Mai, lại vừa có cơ hội tham quan và mua sắm những đặc sản OCOP rất chất lượng của xứ Thanh ngay tại không gian này thực sự là một trải nghiệm khó quên đối với tôi và gia đình trong chuyến du lịch Sầm Sơn hôm nay".

Chị Lê Thị Mai, xã Thọ Long, Thanh Hóa lựa chọn trà linh chi Ngọc Việt làm đồ uống hàng ngày.

​Việc đưa không gian trưng bày sản phẩm OCOP diễn ra xuyên suốt từ 13-15/11 gắn liền với một sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ như Gala Sao Mai tại Sầm Sơn là một bước đi chiến lược trong việc kích cầu du lịch và quảng bá thương hiệu địa phương.

Du khách tấp nập ghé thăm khu vực trưng bày trước giờ diễn ra Gala.

​Thông qua chuỗi ngày diễn ra sự kiện, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với hàng nghìn du khách trong và ngoài nước, từng bước khẳng định chất lượng và vị thế trên thị trường.

Khách du lịch lựa chọn những món quà quê ý nghĩa làm quà tặng.

​Chuỗi sự kiện 15/11 tại Sầm Sơn sẽ không chỉ vang vọng những giai điệu tự hào của âm nhạc mà còn lưu lại dấu ấn đậm nét về một xứ Thanh giàu bản sắc, năng động và đầy sức sống