Cao Bằng: Xã Thông Nông xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển

Hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, các khu dân cư trên địa bàn xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng rộn rã tiếng cười vui, chan hòa tình đoàn kết. Không khí ấy càng thêm trọn vẹn khi khắp các ngõ xóm, từ những bản làng vùng cao đến khu vực trung tâm, đồng bào các dân tộc cùng chung vui tề tựu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Thông Nông, khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2026 tại xóm Đoàn Kết.

Tại khu dân cư xóm Đoàn Kết, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Thông Nông, đã đến chung vui với Nhân dân. Giữa không gian ấm cúng, đậm đà nghĩa tình, các đại biểu cùng đông đảo bà con đã ôn lại chặng đường vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý nghĩa sâu sắc của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ông Lý Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Thông Nông (thứ nhất từ phải sang), trao danh hiệu Gia đình văn hóa cho các hộ gia đình.

Xóm Đoàn Kết hiện có 227 hộ với 853 nhân khẩu gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, Mường cùng sinh sống.

Trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, Nhân dân trong xóm đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Toàn xóm gieo trồng 51,7ha lúa, 40,5ha ngô, cùng hàng chục héc-ta hoa màu và cây thức ăn chăn nuôi; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất. Phong trào xây dựng nông thôn mới được duy trì thường xuyên qua các đợt phát quang đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh.

Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt tỷ lệ 100% người dân tham gia khám sức khỏe toàn dân, và toàn xóm có tới 208 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Lãnh đạo xã Thông Nông tặng quà cho xóm Nà Việt.

Cách đó không xa, bầu không khí tại xóm Háng Tháng cũng rộn rã tiếng đàn ca, giao lưu văn nghệ trong niềm hân hoan phấn khởi. Ông Lý Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Thông Nông, đã đến dự và chung vui với bà con. Xóm Háng Tháng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xóm Háng Tháng và Cốc Ca - hiện nay có 153 hộ với hơn 800 nhân khẩu.

Nhờ lợi thế nằm ở khu vực trung tâm xã, xóm có cơ cấu kinh tế đa dạng với 34 hộ phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thương và 109 hộ sản xuất nông nghiệp.

Nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi tại xóm Lương Can, xã Thông Nông.

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân xóm Háng Tháng đã đoàn kết một lòng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu sau sáp nhập để ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng đạt 50,2ha, chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì ổn định với tỷ lệ tiêm phòng hằng năm trên 90%.

Bà con luôn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới qua các đợt phát quang đường giao thông, nạo vét kênh mương và tổng vệ sinh môi trường.

Kết quả tích cực trong năm 2026 cho thấy, xóm có 150/153 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 98,04%) và vinh dự đạt danh hiệu xóm văn hóa. 100% người dân nơi đây cũng tích cực tham gia chương trình khám sức khỏe theo kế hoạch của địa phương.

Tiết mục văn nghệ tại xóm Đoàn Kết, xã Thông Nông.

Ghi nhận và biểu dương những thành quả đáng khích lệ của cấp ủy, Ban công tác Mặt trận cùng nhân dân các xóm trong thời gian qua, lãnh đạo xã Thông Nông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Lãnh đạo xã cũng đặc biệt lưu ý các khu dân cư cần quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát huy tinh thần tương thân tương ái và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là dịp tổng kết các phong trào thi đua, mà sâu xa hơn, đó là hoạt động có ý nghĩa thiết thực củng cố khối đại đoàn kết, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Sự kiện đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong hành trình xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, an toàn, ấm no và hạnh phúc, tạo động lực vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thông Nông chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu bản sắc.