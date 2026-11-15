[Video] 'Tinh hoa hội tụ' tôn vinh nghề thủ công truyền thống

Không chỉ dừng ở việc thưởng lãm sản phẩm, người dân và du khách còn có thể gặp gỡ nghệ nhân, quan sát thao diễn, tìm hiểu kỹ thuật và trực tiếp trải nghiệm đan, thêu, tạo hình gốm. Qua đó, triển lãm góp phần tôn vinh giá trị nghề thủ công, tri ân những người bền bỉ gìn giữ và truyền dạy tri thức nghề, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Chương trình “Tinh hoa hội tụ” mở cửa đến ngày 3/1/2027 tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ.