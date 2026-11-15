Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày hội Đại đoàn kết tại Osaka (Nhật Bản)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn và Phu nhân trao giải cho các thí sinh tham gia Cuộc thi Áo dài Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Mở đầu chương trình là hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt Nam với phở và cà-phê, mang đến cho đại biểu, khách tham quan cơ hội trải nghiệm những nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực quê hương. Không gian ngày hội tiếp tục được khuấy động bởi các tiết mục biểu diễn văn nghệ, ca múa nhạc và giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, tạo nên bầu không khí vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là Cuộc thi Áo dài Việt Nam. Những tà áo dài truyền thống với nhiều màu sắc, kiểu dáng được trình diễn duyên dáng, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và giá trị văn hóa của trang phục truyền thống. Cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ và quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW. Hoạt động góp phần đưa các chủ trương, định hướng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng; đồng thời khuyến khích người Việt tại Nhật Bản chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh.

Các tiết mục văn nghệ tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình cũng dành những tình cảm trân trọng để tri ân các thầy cô giáo, đặc biệt là những người đang bền bỉ giảng dạy tiếng Việt, gìn giữ tiếng mẹ đẻ và truyền tải tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng nhưng có ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp giáo dục, bảo tồn tiếng Việt và văn hóa dân tộc nơi xa Tổ quốc.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn chúc mừng các thầy cô giáo tham gia giảng dạy tiếng Việt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thông qua chuỗi hoạt động trong hai ngày 14 và 15/11, Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka năm 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc kết nối cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thể hiện trách nhiệm hướng về quê hương, đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị, giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản.