Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38: Viên gạch đầu tiên trên đường vào nghề của kiến trúc sư, kỹ sư trẻ

Đừng để công nghệ thay thế trái tim và bản lĩnh người sáng tạo

Khởi xướng năm 1988 theo sáng kiến của Hội Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng hội Xây dựng Việt Nam), Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng lâu năm nhất dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Kiến trúc – Xây dựng trên cả nước. Tên giải gợi nhắc đến tòa thành xoắn ốc của An Dương Vương, một công trình sáng tạo kiệt xuất của cha ông về kiến trúc, xây dựng và quân sự. Đó cũng là lời nhắc về vai trò của người làm nghề xây dựng: từ việc kiến thiết công trình, họ góp phần dựng nên chỗ đứng cho một dân tộc. Qua 38 năm, giải thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ cho ngành Xây dựng.

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ tại Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, mùa giải năm nay, Ban tổ chức nhận được 312 đồ án từ 29 trường đại học trên cả nước. Điều khiến ông xúc động hơn cả những con số là tinh thần dấn thân của các bạn sinh viên. Nhiều thí sinh mạnh dạn chọn những đề tài mới và khó như nhà máy xử lý rác thải, công viên nghĩa trang, nhà ở xã hội.

Các đồ án tham dự cũng dám đặt câu hỏi về những vấn đề lớn của đô thị, từ giao thông công cộng, biến đổi khí hậu đến cách bảo tồn di sản “trong sự vận động” thay vì “đóng băng”.

Theo ông Phan Đăng Sơn, đó là phẩm chất của người kiến trúc sư, kỹ sư trong thời đại xông pha hội nhập và khẳng định trí tuệ Việt. Từ việc nhìn thấy những vấn đề của xã hội, các bạn tin rằng thiết kế có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Phan Đăng Sơn cũng chia sẻ rằng các bạn sinh viên đang bước vào nghề trong một thời đại rất khác, với trí tuệ nhân tạo, công nghệ BIM và những yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh, bền vững. Công cụ có thể thay đổi nhanh chóng, nhưng theo ông, có ba điều sẽ không bao giờ cũ. Đó là ý tưởng và khát vọng của riêng mình, sự thấu hiểu tinh tế về con người và văn hóa nơi mình thiết kế, cùng sự trung thực và liêm chính trong nghề nghiệp.

Ông nhắn nhủ các kiến trúc sư, kỹ sư tương lai: “Hãy dùng công nghệ như một đôi cánh, nhưng bình tĩnh, đừng để nó thay thế trái tim và bản lĩnh của người sáng tạo! Không được để nó làm phôi pha chủ nhân ông của trái đất này!”.

Với ông Phan Đăng Sơn, giải thưởng hôm nay là viên gạch đầu tiên trên con đường làm nghề của các bạn sinh viên. Ông hy vọng mười năm, hai mươi hay ba mươi năm nữa sẽ gặp lại những kiến trúc sư, kỹ sư ấy qua các công trình, khu đô thị và không gian sống mà người dân Việt Nam tự hào gọi tên.

Qua cuộc thi, những đồ án được vinh danh còn có cơ hội hòa vào dòng chảy sáng tạo của Hà Nội, thành phố đang chọn thiết kế sáng tạo làm động lực phát triển.

Triển lãm các đồ án đạt giải Cuộc thi Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38

Lần đầu tiên trao hai giải Đặc biệt

Theo Ban tổ chức, 7 hội đồng chuyên ngành gồm các chuyên gia đầu ngành đã đánh giá các đồ án dựa trên ý tưởng sáng tạo, tính xã hội và khả năng giải quyết những vấn đề đang được quan tâm. Các hội đồng cũng xem xét xu hướng thiết kế bền vững, tính khả thi về vật liệu, công nghệ và kết cấu, cũng như khả năng trình bày mạch lạc, thuyết phục.

Qua các vòng thi, Ban tổ chức quyết định trao 104 giải, gồm 2 giải Đặc biệt, 8 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba và 47 giải Khuyến khích. Trong số 312 đồ án dự thi, 57 đồ án đạt giải chính thức, chiếm khoảng 18,27%, và 47 đồ án đạt giải Khuyến khích.

Trong đó, khối Kiến trúc – Quy hoạch có 63 đồ án đạt giải, khối Kỹ thuật – Xây dựng có 41 đồ án đạt giải. Dẫn đầu về số lượng giải là Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với 27 giải, tiếp đến là Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh với 19 giải, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với 14 giải và Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh với 8 giải.

Ban tổ chức cho biết thêm, lần đầu tiên sau 38 năm, Cuộc thi trao hai giải Đặc biệt sau khi lựa chọn cẩn trọng và thấu đáo từ Hội đồng.

Một trong hai giải Đặc biệt thuộc về đồ án “Dẫn mạch Đô thị: Kiến tạo Nền tảng TOD tại Bình Triệu” của sinh viên Trần Ngọc Trân, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, do TS.KTS Vũ Việt Anh hướng dẫn. Theo Ban tổ chức, đồ án tiếp cận mô hình phát triển đô thị dựa trên giao thông công cộng khối lượng lớn (TOD), một chủ đề rất mới đối với đồ án sinh viên và chưa có tiền lệ ở Việt Nam.

Toàn cảnh lễ trao giải thưởng

Để tái thiết quỹ đất hỗn hợp, tác giả đề xuất điều chỉnh tuyến metro ngầm, dời ga khỏi trục đại lộ và ngầm hóa tuyến điện cao thế. Trong ngắn hạn, đồ án đề xuất áp dụng giải pháp “Soft TOD”, sử dụng buýt điện BRT làm mạng lưới trung chuyển và nuôi dưỡng thói quen đi bộ. Ý tưởng được thể hiện nhất quán từ tổ chức giao thông, sử dụng đất đến không gian kiến trúc cảnh quan.

Giải Đặc biệt còn lại thuộc về đồ án “Thiết kế công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Northern Emerald, Hà Nội” của sinh viên Dương Tông Hy, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Đồ án thiết kế công trình tháp 22 tầng nổi, 2 tầng hầm tại Long Biên theo hệ tiêu chuẩn Eurocode, với phần thuyết minh và bản vẽ bằng tiếng Anh.

Đồ án gây chú ý ở các nội dung đòi hỏi kiến thức chuyên sâu như đánh giá hiệu quả năng lượng, thiết kế thụ động và nghiên cứu ứng dụng gối cách chấn (LRB) thông qua phân tích phi tuyến theo lịch sử thời gian. Gắn với đồ án, tác giả đã công bố 3 bài báo khoa học và chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

Trong nhóm đạt giải Nhất, nhiều đồ án cũng để lại dấu ấn như: “Trung tâm hành hương Phúc Nhạc” sử dụng nhất quán ngôn ngữ kiến trúc gạch nung đất đỏ; “Thiết kế đô thị khu vực Kinh thành Huế” thể hiện tư duy chuyển từ “bảo tồn đóng băng” sang “bảo tồn trong sự vận động”; Đồ án nội thất “Club – Vertigo Vinyl” tạo không gian giàu cảm xúc từ cảm hứng văn hóa đĩa than. Ở lĩnh vực kỹ thuật, các đồ án nổi bật có cầu vượt trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina IFC.

Một số hình ảnh tại Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38:

Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38: Viên gạch đầu tiên trên đường vào nghề của kiến trúc sư, kỹ sư trẻ