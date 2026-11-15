Hai điểm đến Việt Nam vào top 10 'đáng đến nhất châu Á' 2027

Du khách check-in tại ngọn hải đăng Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh.

Ngày 15/11, tạp chí du lịch quốc tế Lonely Planet công bố danh sách 26 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm 2027. Việt Nam có hai đại diện trong top 10, gồm Đà Nẵng ở vị trí thứ 4 và Hội An xếp thứ 8.

Đáng chú ý, cả hai địa danh hiện cùng thuộc TP. Đà Nẵng sau khi tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng sáp nhập từ ngày 1/7/2025. Tuy nhiên, Lonely Planet vẫn giới thiệu đây là hai điểm đến riêng biệt, với những nét hấp dẫn khác nhau về cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm du lịch.

Ở vị trí thứ 4, Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích biển và khám phá di sản. Thành phố sở hữu những dãy núi hùng vĩ, bãi biển đô thị dài gần 10 km cùng bầu không khí thư thái, khác với nhịp sống hối hả tại nhiều đô thị lớn.

Tạp chí đặc biệt nhắc đến bán đảo Sơn Trà, nơi du khách có thể tận hưởng không gian yên tĩnh và ngắm toàn cảnh đường bờ biển. Trong khi đó, khu vực trung tâm thu hút khách nhờ hải sản tươi ngon, ẩm thực đường phố và Bảo tàng Điêu khắc Chăm, nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa Chăm.

Vị trí địa lý cũng là lợi thế lớn của Đà Nẵng. Từ đây, du khách có thể dễ dàng thực hiện các chuyến tham quan trong ngày đến ba di sản thế giới được UNESCO công nhận gồm Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An. Sân bay quốc tế Đà Nẵng cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, tạo thuận lợi cho việc di chuyển.

Đây cũng là địa danh duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Best in Travel 2027, danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới được Lonely Planet công bố trước đó.

Trong khi Đà Nẵng gây ấn tượng với du lịch biển và khả năng kết nối các di sản, Hội An, ở vị trí thứ 8, được tạp chí mô tả là một trong những điểm đến đáng nhớ nhất đối với du khách từng ghé thăm Việt Nam.

Khách quốc tế chụp ảnh tại Hội An được nhiếp ảnh gia Ngọc Trần (TP.HCM) ghi lại dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Ngọc Trần.

Tạp chí nhận định phố cổ Hội An trở nên đông đúc trong những năm gần đây, song cho rằng sức hấp dẫn của đô thị di sản này vẫn chưa suy giảm. Những ngôi nhà cổ được bảo tồn, con phố treo đèn lồng và khung cảnh lung linh khi đêm xuống tiếp tục tạo nên nét quyến rũ riêng.

Bên cạnh việc dạo phố, thưởng thức cà phê hay ngắm hoàng hôn, tạp chí khuyến khích du khách đạp xe khám phá vùng ngoại ô Hội An. Những cung đường làng chạy dọc kênh rạch, xuyên qua đồng lúa, khu chợ và các xưởng thủ công mang đến trải nghiệm gần gũi hơn với đời sống địa phương, đồng thời giúp du khách tránh sự đông đúc tại khu vực trung tâm.

Các bãi biển và nghề may đo truyền thống cũng góp phần tạo nên sức hút của Hội An. Nơi đây có hơn 300 cửa hàng may đo, được một số người gọi là "kinh đô may đo của thế giới", nơi du khách có thể đặt may trang phục theo yêu cầu.

Với danh sách 26 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm nay, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Okinawa (Nhật Bản), Thành Đô (Trung Quốc) và Gujarat (Ấn Độ). Các điểm đến khác trong top 10 gồm Luang Prabang (Lào), Bangkok (Thái Lan), Angkor (Campuchia), thung lũng Hunza (Pakistan) và Jaipur (Ấn Độ).

Trước đó, Việt Nam từng nhiều lần có đại diện trong các danh sách điểm đến hàng đầu của Lonely Planet. Năm 2016, Côn Đảo xếp thứ 4 châu Á; năm 2018, TP.HCM đứng thứ 3; năm 2019, miền Trung Việt Nam xếp thứ 6 châu Á - Thái Bình Dương. Gần đây nhất, Quy Nhơn góp mặt trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.