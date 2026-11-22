Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi thắp lên bàn thờ bố mẹ nén hương, khói bay bảng lảng trong màu nắng nhạt đầu đông, lòng mênh mang chẳng gọi thành tên cảm xúc. Chỉ biết rằng, những cơn gió đông dễ làm lòng người chùng lại mà chẳng lý giải được tại sao. Có lẽ, thời gian đi qua bao mùa, thì cũng cần có nhịp dừng chân để nghỉ ngơi, nhìn lại phía sau trước khi tiếp tục hành trình đời mình. Mùa đông, vì thế luôn mang sắc màu bàng bạc của hoài niệm chăng?

Giỗ mẹ còn ít ngày mà chị Hai vẫn chưa được xuất viện. Lần này, con cháu nói quá nên chị Hai cũng không đòi về nhà như mọi khi. Bệnh tai biến tái phát của chị không có bác sĩ cận kề là nguy hiểm lắm. Tuy vậy, gần đến đám giỗ mẹ là lòng chị lại chộn rộn không yên.

Bao nhiêu năm qua, năm nào chị cũng lo chu toàn đám giỗ bố rồi đến mẹ. Chị biết, không có mình thì mấy đứa em vẫn làm mọi thứ tốt nhưng chị vẫn muốn tự tay mình làm. Đến khi mâm giỗ dọn lên bàn thắp hương, chị mới yên tâm.

Trong group gia đình, chị nhớ ra gì nhắn đó. Sáng nay chị nhắn tôi: “Út nhớ nấu xôi giúp chị nha. Nếu có thời gian ngâm nếp thì khi nấu mình cho ít nước thôi, không thì bị nhão, mất ngon”.

Việc nấu xôi trong nồi cơm điện, chị Hai cũng hướng dẫn tôi rất kỹ rồi. Vài lần tôi có nấu thử, cũng chẳng khác nấu cơm là mấy. Chỉ cần chọn nếp dẻo, thơm, hạt đều. Cơm chín tự bật bếp, chẳng phải canh me, càng không cần đụng đũa đến.

Chỉ hơn 30 phút là xôi chín. Khi ấy, mở nắp nồi xôi thơm ngào ngạt, hạt nào hạt nấy đều tăm tắp, bóng bẩy chẳng thua gì hàng quán. Dụng cụ nhà bếp bây giờ hiện đại, đỡ đần tay chân cho con người biết bao nhiêu.

Dù vậy, được giao nấu xôi trong đám giỗ mẹ, tôi cũng có chút hồi hộp. Tôi không dám mua nếp online như mọi lần nấu cho gia đình nhỏ ăn. Nhà mình thì sao cũng được, khô chút thì lần sau thêm nước, nhão quá thì điều tiết thời gian ngâm nếp. Lần này khác, tôi muốn dĩa xôi hoàn hảo không có điểm “nhưng”.

Tôi ra chợ, lần đầu tiên lân la hỏi cô bán gạo xem loại nếp nào thì nấu xôi nồi cơm điện dẻo, thơm, ngon nhất. Trong đầu tôi vốn nghĩ sẽ là loại gạo có giá cao nhất ở hàng, nhưng không, cô Cúc chỉ cho tôi loại nếp hạt dài: “Là loại mẹ con hay mua ở hàng cô!”.

Tôi thấy sống mũi mình cay cay. “Sao cô biết con đồ xôi thắp nhang đám giỗ mẹ?”.

“Cô vẫn nhớ dịp mẹ con đi là tiết Lập đông ít hôm mà. Năm đó thành phố mình trở lạnh bất thường! Cô cứ nghĩ lại thương con. Mỗi lần mẹ con ra mua nếp lại nói về con với niềm tự hào…”. Cô Cúc vừa nói vừa thoăn thoắt lấy cho tôi số gạo nhiều hơn, cho vào túi bóng rồi dúi vào tay tôi không lấy tiền, cô bảo: “Cho cô góp chút tấm lòng”.

Bữa đó, ai đốt lá khô khiến khói cay nồng sộc lên mũi, lên mắt. Cô Cúc thấy tôi còn nấn ná chưa về, cô kéo lại bàn đá kế bên, kể cho tôi nghe nhiều chuyện về mẹ. Cô nói rằng, mẹ tôi chọn loại gạo đó vì “con gái Út không thích ăn nhão, loại nếp hạt dài này đảm bảo khô ráo, đúng khẩu vị của con”.

Trời ửng nắng nhưng không nóng, thỉnh thoảng có cơn gió thoáng qua, mang hơi lạnh vừa đủ để người đi đường đưa tay kéo cao cổ áo. Tôi về đến nhà mà lời của cô Cúc như vẫn văng vẳng bên tai, từng mảng ký ức rời rạc của tôi dần được chắp nối.

Lần đó, hàng xóm ở quê mang lên biếu mẹ tôi ký nếp ngon, bảo đó là loại nếp quý, khó trồng, khó chăm nên chỉ dành để biếu và đãi khách quý. Tôi bắt chước mẹ chạm tay vào những hạt nếp, thấy những ngón tay mình mát lạnh, tỏa thơm mùi sữa. Nhìn từng hạt nếp tròn căng, tôi nghĩ bụng, ngày mai nhà sẽ có món nếp ngon cho bữa sáng. Ý nghĩ đó khiến tôi háo hức chờ đến ngày mai lắm!

Buổi chiều, cậu Tư tôi lên thăm. Cậu lên để báo tin bà ngoại bệnh, bệnh già thôi, nhưng người già như ngọn đèn lay lắt trước gió, nay còn mai mất ai mà biết được. Cậu ngủ lại một đêm rồi sáng sớm hôm sau phải về.

Tối đó, tôi thấy mẹ lặng lẽ soạn đồ đạc. Từ mấy bộ quần áo cũ chị em tôi đã mặc chật, cái nồi nhôm, cái chảo đã sờn quai... thứ gì ở quê thiếu thốn mẹ đều gom lại cho cậu. Và rồi, tôi sững người khi thấy mẹ gói cẩn thận cả ký nếp quý mới nhận hôm qua để cậu mang về biếu ngoại. Sự hụt hẫng của một đứa trẻ dấy lên thành cơn giận. Tôi ấm ức nghĩ sao mẹ không giữ lại dù chỉ một nửa cho con cái trong nhà.

Sáng hôm sau, tiễn cậu đi rồi, mẹ vội vã ghé chợ mua lại cân nếp khác. Buổi trưa, mẹ nấu dĩa xôi gấc đỏ au, quyện chút nước cốt dừa béo ngậy, món xôi mà ngày thường tôi vẫn thèm thuồng. Nhưng vì cơn giận trẻ con, tôi kiên quyết không ăn.

Trời ngả về chiều, gian bếp chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Tôi ngồi ở góc nhà, lén nhìn mẹ. Mẹ ngồi bên mâm cơm, đôi bàn tay gầy gò khẽ chạm vào mép dĩa xôi đã nguội lạnh. Ánh mắt mẹ đăm đắm nhìn dĩa xôi gấc còn nguyên vẹn, đôi mày nhíu lại đầy trầm ngâm.

Mẹ không mắng, cũng chẳng thở dài thành tiếng, chỉ lặng lẽ dùng lồng bàn đậy dĩa xôi lại. Sự im lặng nhẫn nại ấy của mẹ lúc bấy giờ làm tôi càng cố chấp. Những lần mẹ nấu xôi sau đó, tôi vẫn ôm hờn dỗi mà ngoảnh mặt đi.

Mẹ loay hoay chẳng biết cách nào để có được nếp quý nấu xôi bù lại cho tôi. Thật may sau đó, chị Minh - con gái của cô Yến lên thành phố chơi, có ghé nhà tôi. Mẹ thật thà kể chuyện gói nếp quý cô Yến biếu, mẹ đã biếu hết cho bà.

Chị Minh rất hiểu chuyện, chị nói mùa thu hoạch nếp sắp tới, nhất định chị sẽ gửi lên biếu gia đình tôi loại nếp ngon nhất. Mẹ nghe mà mừng lắm. Mẹ hỏi kỹ xem nếp thu hoạch vào mùa nào, rồi nhẩm tính xem còn mấy tháng thì có thể nấu món xôi thơm nức mũi bù đắp cho tôi…

Nhưng chẳng chờ được cô Yến đem gạo lên, mẹ trở bệnh vào một buổi sáng cuối đông, khi những cơn gió lạnh ùa vào phòng mỗi sáng, mùa mà tôi thèm quay quắt món xôi nóng hổi của mẹ nấu. Chỉ là mẹ nấu, tôi mới thích ăn.

Mẹ nằm bệnh viện, nhà buồn hiu hắt. Lần đó, tôi được chị Hai chở vào thăm mẹ, tôi nói với mẹ rằng: “Con hết giận mẹ rồi, mẹ ráng nhanh khỏe để về nấu xôi cho con ăn, mẹ nha!”. Mẹ gật đầu, cười tươi, chị Hai cũng cười. Mẹ nói với tôi mẹ nằm đây cho bác sĩ chữa bệnh, rồi vài hôm hết bệnh sẽ về nhà với tôi, nhanh thôi! Khi ở đó, tôi cũng thấy nhiều người được xuất viện trở về trong vui mừng, tôi mong lắm ngày đó đến với mẹ.

Lúc ra về, tôi còn nói thêm với mẹ: “Không cần nếp của cô Yến đâu mẹ, nếp nào mẹ nấu cũng ngon!”.

Nhưng sau lần nhập viện đó, mẹ không nấu được thêm nồi xôi nào nữa.

Tôi ở nhà, đếm từng ngày, chờ mẹ về, vì mẹ nói hết tuần sẽ về. Những ngày mùa hè nắng gắt, không đi học, tôi thơ thẩn quanh giậu hàng rào trước hiên nhà, chờ có ai đó đến nhà báo tin là mẹ sẽ về, nhưng chờ mãi...

Một buổi sáng, rất đông người đến nhà tôi. Ai vào việc nấy, chẳng nói chẳng rằng. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh Kiên khiêng tới 4 cây cọc để trước sân, cùng tấm bạt lớn. Anh Kiên đi học ở thị trấn, mỗi lần về lại dúi cho tôi cây kẹo, cái bánh nên tôi thấy anh rất gần gũi.

Tôi ngơ ngác chạy lại hỏi anh đang làm gì, anh Kiên dừng tay, xoa đầu tôi nhưng không trả lời. Anh chỉ nói tôi đứng ra xa để anh làm không bị trúng vào người. Rồi anh đóng cây cọc to trước sân nhà, thành bốn góc để che tấm bạt lớn lấy bóng mát.

Không ai nói với tôi, một đứa trẻ 6 tuổi về cái chết của mẹ.

Những buổi chiều nằm vắt người trên chạng ba cây ổi cổ thụ bên hông nhà, tôi thấy có áng mây trắng thay đổi thành nhiều hình thù, khi thì con voi, khi thì mái nhà, tổ chim… Bỗng nhiên đám mây đổi hình thành suối tóc, dài như tóc mẹ tôi, tóc mẹ rất dài và đẹp. Mỗi khi gội bồ kết, tóc mẹ thơm, bay trong gió chiều tà.

Tôi bỗng cất tiếng hỏi: “Có phải mẹ đó không?”. Lạ thay, tôi nghe tiếng mẹ rất rõ: “Là mẹ, mẹ vẫn ở đây!”. Đó là câu mẹ hay nói khi thỉnh thoảng tôi ham chơi, ngoảnh lên không thấy mẹ đâu, lại dáo dác đi tìm.

Tôi từng nghe mẹ kể về tôi với mọi người, rằng tôi là đứa trẻ ngoan, tự chơi một mình. Mỗi khi thấy tôi ngước lên tìm bóng dáng mẹ, mẹ chỉ cần lên tiếng: “Mẹ ở đây mà!”, là tôi yên tâm chơi để mẹ lo công việc. Tuổi thơ tôi lớn lên trong bóng dáng mẹ và câu nói quen thuộc: “Mẹ ở đây!”.

Nhiều lần, tôi đứng trước di ảnh của mẹ, ngây ngô hỏi liệu ngày ấy mẹ có buồn vì sự nông nổi của tôi không, chỉ vì nồi xôi mà giận mẹ. Suốt dọc dài tuổi trẻ, tôi không sao thoát ra được câu hỏi ấy. Mẹ vẫn lặng im, mỉm cười hiền lành như lần mẹ cười với tôi trên giường bệnh năm xưa.

Ngày giỗ mẹ.

Buổi sáng trời lành lạnh. Trong gian bếp, tôi bắt tay vào nấu xôi, làm từng công đoạn thật chậm, thật tỉ mỉ. Tôi tin rằng, với sự tỉ mỉ, tập trung của mình, nồi xôi sẽ rất ngon, đúng theo mong muốn của mình và chị Hai.

Trong thinh không giữa làn nắng sớm, tôi nghe như có tiếng bước chân người, là mẹ. Tôi hiểu rằng, mẹ chưa từng đi xa. Mẹ vẫn ở đây, trong mùi thơm từ gian bếp, trong từng hạt nếp dẻo thơm, trong sự tỉ mỉ chị Hai dặn dò đứa em út, và trong chính tình yêu thương mà tôi đang đong đầy cho gia đình nhỏ của mình mỗi ngày.

Mẹ vẫn luôn ở đây, dõi theo và yêu thương chúng con!