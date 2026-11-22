Người dân, phụ huynh và học sinh đăng ký tham gia chương trình khám, tư vấn sức khỏe răng miệng.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, phụ huynh và học sinh đã có mặt để tham gia chương trình khám, tư vấn sức khỏe răng miệng. Chị Hứa Thị Thùy, phường Thục Phán, đưa con trai đến kiểm tra răng miệng. Với chị, đây không chỉ là dịp để biết rõ hơn tình trạng sức khỏe của con mà còn là cơ hội giúp con hình thành ý thức chăm sóc răng miệng từ những năm tháng đầu đời.

Chị Thùy chia sẻ: Bản thân tôi từ nhỏ đã có vấn đề về răng, từng mặc cảm về hàm răng của mình. Vì vậy, tôi rất quan tâm đến việc chăm sóc răng miệng cho con, muốn theo dõi và phát hiện sớm những vấn đề ngay từ khi con còn nhỏ. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa, giúp người dân được quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe răng miệng. Một hàm răng khỏe mạnh, một nụ cười tự tin rất quan trọng đối với mỗi người.

Có thể thấy, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ không chỉ là việc đưa trẻ đi khám khi đau răng, mà cần bắt đầu từ sự quan tâm, chủ động của mỗi gia đình. Những thói quen tưởng chừng đơn giản như chải răng đúng cách, hạn chế đồ ăn nhiều đường, khám răng định kỳ lại có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chuyên gia của Nha khoa Như Ngọc trực tiếp khám, tư vấn, sàng lọc các bệnh lý răng miệng cho người dân, đặc biệt là trẻ em.

Tại chương trình, đội ngũ giáo sư, bác sĩ, chuyên gia của Nha khoa Như Ngọc trực tiếp khám, tư vấn, sàng lọc các bệnh lý răng miệng cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Bên cạnh việc kiểm tra tình trạng răng, các bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng, phòng ngừa sâu răng, phát hiện sớm những bất thường về răng, hàm, mặt; thực hiện một số thủ thuật nha khoa cơ bản miễn phí theo chỉ định chuyên môn.

Qua thăm khám thực tế, các bác sĩ nhận thấy tình trạng sâu răng ở trẻ em khá phổ biến, nhiều trường hợp có lượng cao răng, mảng bám lớn, răng sâu chưa được điều trị. Đây là thực trạng đáng quan tâm, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng tại địa phương còn rất lớn, trong khi việc hình thành thói quen vệ sinh răng miệng và tiếp cận dịch vụ nha khoa của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Võ Trương Như Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội, Trưởng đoàn chuyên môn chương trình, cho biết: Qua thăm khám, chúng tôi nhận thấy tình trạng sâu răng ở các cháu rất cao, nhiều cháu chưa có thói quen chải răng đúng cách, trong miệng có nhiều cao răng, mảng bám và răng sâu chưa được điều trị. Điều này cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân rất lớn. Để giảm tỷ lệ sâu răng ở trẻ, cần đẩy mạnh các chương trình dự phòng, đặc biệt là hướng dẫn các cháu vệ sinh răng miệng đúng cách, làm sạch răng hằng ngày và điều trị sớm khi phát hiện sâu răng.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Võ Trương Như Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội, Trưởng đoàn chuyên môn chương trình, trực tiếp thăm khám sức khỏe răng miệng cho trẻ em.

Sâu răng là một trong những bệnh lý phổ biến ở trẻ em, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng những biện pháp thiết thực. Việc chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày với kem đánh răng có chứa fluor phù hợp lứa tuổi, chải răng đúng kỹ thuật, hạn chế bánh kẹo và nước uống có đường, kết hợp khám răng định kỳ là những giải pháp quan trọng giúp bảo vệ răng. Đặc biệt, khi trẻ có dấu hiệu đau răng, ê buốt hoặc xuất hiện đốm bất thường trên bề mặt răng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở nha khoa để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển gây ảnh hưởng đến ăn nhai và sức khỏe.

Đối với trẻ em vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn, việc được tiếp cận các dịch vụ khám, tư vấn và điều trị nha khoa có ý nghĩa thiết thực. Bởi sức khỏe răng miệng không chỉ ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai, phát triển thể chất mà còn tác động đến tâm lý, sự tự tin và chất lượng cuộc sống của trẻ. Một hàm răng khỏe mạnh giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, học tập và hòa nhập với cộng đồng.

Ông Vũ Hồng Thắng, Phó Giám đốc vận hành Công ty cổ phần Nha khoa Như Ngọc, cho biết: Đây là lần đầu tiên Nha khoa Như Ngọc đến thăm khám tại tỉnh Cao Bằng. Chúng tôi rất vui khi có cơ hội tiếp cận, thăm khám và điều trị các bệnh lý răng miệng cơ bản cho trẻ em và người dân địa phương. Song song với hoạt động chuyên môn, chương trình còn chú trọng tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe răng miệng. Chúng tôi mong muốn những hoạt động thiết thực như thế này sẽ góp phần mang đến cho các em nhỏ nụ cười khỏe mạnh, tự tin hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Không dừng lại ở hoạt động khám, tư vấn miễn phí, chương trình còn triển khai các nội dung hỗ trợ điều trị nha khoa chuyên sâu trong thời gian 2 năm, kể từ ngày 21/11/2026. Trong đó, hỗ trợ điều trị răng miệng và chỉnh nha cho 100 trẻ em có dị tật khe hở môi, vòm miệng bẩm sinh với tổng giá trị 8 tỷ đồng; hỗ trợ phục hồi chức năng và điều trị nha khoa cho 3 bệnh nhân mắc hội chứng loạn sản ngoại bì với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ 50 suất cấy ghép Implant nha khoa cho người bệnh hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 1,75 tỷ đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Võ Trương Như Ngọc trao quà cho trẻ em tham gia chương trình.

Tổng giá trị cam kết hỗ trợ của chương trình dự kiến 11,25 tỷ đồng, chưa bao gồm các hoạt động khám, tư vấn, chăm sóc răng miệng miễn phí và các khoản hỗ trợ giảm chi phí điều trị theo quy định của chương trình. Đây là nguồn lực thiết thực giúp những người bệnh hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, có thêm cơ hội được điều trị, phục hồi chức năng ăn nhai và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe răng miệng và hỗ trợ điều trị nha khoa tại Cao Bằng không chỉ mang ý nghĩa nhân văn từ những suất hỗ trợ điều trị, mà còn góp phần khơi dậy ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe trong mỗi gia đình. Bởi chăm sóc răng miệng không phải là việc chỉ thực hiện khi có bệnh, mà cần trở thành thói quen thường xuyên, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất mỗi ngày. Từ một buổi khám miễn phí, những lời tư vấn tận tình của bác sĩ, đến sự quan tâm của phụ huynh dành cho con trẻ, tất cả cùng góp phần lan tỏa thông điệp “Chăm sóc răng miệng đúng cách hôm nay là bảo vệ sức khỏe, gìn giữ nụ cười và sự tự tin cho ngày mai”.