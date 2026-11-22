“Hai tiếng đồng hồ nữa mới có chuyến đò đầu tiên của buổi chiều, cháu phải đợi hơi lâu, sẽ nắng, sẽ mệt” - bác xe ôm nhắc trước khi rời đi. “Dạ cháu biết” - Thương đáp khẽ, thầm cảm ơn bác xe ôm tốt bụng. Cô nhớ hồi mới có cây cầu bắc qua sông, cả làng vui mừng vì sự thuận tiện. Nhưng nhiều bà, nhiều mẹ vẫn đi chợ bằng đò. Mẹ bảo trong lúc chờ đò và ngồi trên đò, người ta có thể hỏi thăm sức khỏe nhau, bàn chuyện mùa vụ, trao đổi thông tin giá cả hàng hóa. Cũng có người tranh thủ những phút ngồi đò để gửi vào tiếng sóng vỗ những nỗi niềm riêng.

Năm nay Thương tròn “ba mươi ba nồi bánh chưng”, chưa chồng, có mười năm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương hiện tại trên 30 triệu đồng/ tháng. Công việc quá bận rộn nên cứ mỗi cuối năm Thương dồn hết các ngày phép cộng với những ngày nghỉ dịp Tết, về quê một chuyến dài. Ba mẹ trông chờ suốt cả năm để được đón cô con gái. Những ngày Thương ở nhà, ba mẹ vui hơn Tết. Nhưng lần này, Thương bỏ việc về hẳn. Quyết định này bị ba mẹ phản đối kịch liệt mỗi lần cô đề cập đến. Trong những cuộc điện thoại, mẹ khóc thút thít, năn nỉ con gái đừng phản bội ước mơ.

Xách ba lô đến xe nước mía trên gò đất bên rìa chợ, dưới bóng mát rợp của cây đa cổ thụ, Thương ngồi xuống chiếc ghế nhỏ chủ quán đưa cùng lời chào mộc mạc. Gió mang theo hơi nước từ sông mát rượi, len qua chợ trưa vãn khách, khẽ khàng đọng trên những rổ cá mẹt rau đã xếp lại. Nhịp chợ chậm dần trong cái nắng trưa, để lộ vẻ bình yên quen thuộc của làng quê.

Làng Thương thuần nông, ngày trước gia đình nào cũng làm ruộng, làm vườn, nuôi heo gà vịt, đời này nối đời khác quanh quẩn sau lũy tre làng. Sau này, nhiều người trẻ thoát ly. Phần lớn họ đến các thành phố làm công nhân, làm thuê. Nhiều người đi làm ăn xa mười mấy năm, lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, nhưng vẫn bấp bênh vất vả nên lại đưa nhau trở về quê. Số ít người đỗ đạt, bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, công thành danh toại, là niềm hãnh diện của làng. Thương từng muốn mình cũng sẽ làm được điều đó.

Trong làng hầu như nhà nào cũng đông con. Ba mẹ Thương chỉ có một đứa con gái, nhưng nhất quyết không sinh thêm nữa, do từ lúc còn bé tí Thương đã mắc đủ thứ bệnh, thân thể èo uột, đi hết bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh. Chuyện ba mẹ thay nhau thức trắng đêm ngồi ôm con nhiều như cơm bữa. Có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tiền bạc ba mẹ dồn hết vào việc chăm sóc chữa bệnh cho con gái. Trời không phụ lòng người, đến năm mười tuổi, mọi bệnh tật khỏi hẳn, Thương khỏe mạnh, hoạt bát, vui vẻ mà lớn lên. Thương ước mơ được đến những miền đất mới, trải nghiệm, khám phá. Ba mẹ ủng hộ. Hôm Thương nhận giấy báo đỗ vào Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, ba mẹ vui đến bật khóc.

Ba mẹ Thương quần quật trồng lúa, chăm rau, theo bầy vịt qua những cánh đồng ngập nước, ban đêm đội đèn pin men theo những bờ ruộng bắt cua..., gom góp tiền bạc để con gái tập trung học hành. Ngâm nước ao hồ ruộng từ năm này qua năm khác khiến mẹ Thương mắc bệnh khớp, căn bệnh ngày càng nặng. Hồi còn học đại học, mỗi lần về nhà, lắm lúc thấy mẹ đi khập khiễng, mặt tái mét cắn chặt răng chịu đựng cơn đau, Thương không kìm được nước mắt. Mẹ dí ngón tay lên trán con gái, cười trêu: “Bệnh này không chết được đâu. Bao giờ con trở thành nhà báo, thực hiện được ước mơ, mẹ lành bệnh ngay ấy mà”.

Đến Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, Thương làm phóng viên hợp đồng tại một tờ báo. Sau mấy lần nhảy việc, cô dừng chân tại công ty truyền thông cho bệnh viện lớn. Mỗi ngày Thương quay cuồng với công việc phỏng vấn bác sĩ, viết bài về một kỹ thuật mới, ca bệnh thành công; trực chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến (livestream) trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok, chọn lọc những thông tin hay để viết… Có những hôm đến tận 1 - 2 giờ sáng Thương mới được ngủ. Năng lực của Thương được lãnh đạo công ty và đồng nghiệp ghi nhận, cô cũng có nhiều lần được tăng lương trước thời hạn. Cô cũng tham gia nhiều cuộc thi báo chí và không ít lần đoạt giải cao.

Nhưng bây giờ Thương dứt khoát dừng lại. Căn bệnh khớp ngày càng nặng, hai chân liệt luôn, mẹ chỉ nằm một chỗ. Thuốc thang, châm cứu đủ kiểu nhưng không cải thiện bao nhiêu. Sức khỏe ba đã yếu, vẫn ráng làm lúa, trồng rau, vừa chật vật nâng đỡ vợ. Với Thương, làm đôi chân của mẹ, hàng ngày xoa bóp, thủ thỉ những lời an ủi để mẹ dịu bớt phần nào những cơn đau, là điều cần thiết nhất lúc này. “Có thể một năm, hai năm hoặc lâu hơn, nhưng bao giờ sức khỏe mẹ em ổn định, nếu muốn quay lại tiếp tục công việc, công ty vẫn mở rộng cửa đón em!”. Chị sếp nói với Thương như vậy. Trong lòng cô cũng không khỏi ngổn ngang tiếc nuối môi trường làm việc phù hợp, thu nhập cao và ổn định, lo lắng hoang mang về những ngày sắp tới sẽ làm gì. Nhưng Thương biết mình đã chọn về hẳn bên ba mẹ, bởi quỹ thời gian của những người cô thương yêu nhất đâu còn dài.

“Gửi Thương thêm ly nước. Ly này cho phép anh mời nhé!”. Thương ngạc nhiên nhìn người con trai tầm thước, da rám nắng, mặt mũi chẳng có gì đặc biệt, nhưng giọng nói chắc và ấm khiến người nghe có cảm giác chân thật. “Anh tên Thành. Mẹ Thương và mẹ anh quen nhau. Hồi trước quen sơ thôi, nhưng hai mẹ cùng bị căn bệnh khớp, thường kể bệnh rồi mách nhau phương thuốc, đâm ra ngày càng thân nhau. Buổi tối hai mẹ thường ôm điện thoại gọi video tâm sự đủ chuyện. Anh cũng “chạm mặt” với Thương rồi, có điều Thương không để ý. Mấy lần Thương về quê ăn Tết, đến hàng anh mua chuối đơm” - Thành cười tủm tỉm kể.

Thương bật cười. Đến lúc chuyến đò đầu tiên của buổi chiều, xuất phát từ bờ bên kia cập bến, Thương đã nắm “lý lịch trích ngang” của Thành. Anh hơn cô hai tuổi, “lính phòng không”, là bí thư chi đoàn kiêm thủ lĩnh đội thanh niên xung kích thôn. Ba mất sớm, Thành là chỗ tựa cho mẹ. Anh là thợ cơ khí, nhưng làm được rất nhiều việc, cũng sẵn sàng nắm bắt cơ hội, linh động trong kiếm tiền, kể cả ra tỉnh khác mua chuối về bán phục vụ nhu cầu thị trường dịp rằm, mùng một âm lịch, dịp Tết. Riêng xe nước mía này là của đội thanh niên xung kích, gây quỹ phục vụ công tác thiện nguyện.

“Chào sếp. Em đến thay ca rồi đây!”. Một thanh niên phanh kít chiếc xe đạp, cười toe. Mắt cậu sáng lên, miệng liến láu: “Ôi chị Thương! Trong chi đoàn thôn, đứa nào cũng biết chị từ bài viết khi chị đoạt giải báo chí. Một cuộc thi mà chị ẵm tận hai giải, đỉnh thật đó. Hôm nào chị tham gia hoạt động cùng đội thanh niên xung kích nhé!”. “Nhất định rồi” - Thương đáp.

Sau vài hôm, Thương bắt đầu tìm hiểu, tham gia một số hoạt động của đội thanh niên xung kích. Ba mẹ dần nguôi lo lắng, thấy con gái đã có những dự định cho cuộc sống ở quê nên cũng yên lòng hơn. Thương bắt đầu chuyến đi cùng Thành và đội thanh niên xung kích, mang hơn hai trăm cây ổi giống, trồng tặng người phụ nữ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, nhà ở trên mảnh đất ven sông phía cuối làng.

Thương cầm cuốc cùng Thành và các bạn trẻ cặm cụi làm sạch cỏ, xới đất, vun từng gốc ổi, vừa nghĩ đến những điều tử tế mà cô sẽ viết.