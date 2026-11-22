Hãng tin PTI (Ấn Độ) ngày 21-11 đưa tin, vụ việc xảy ra tại huyện miền núi Chandel, bang Manipur.

Phần lớn những người bị ảnh hưởng sinh sống tại khu vực Chakpikarong và các địa bàn lân cận.

Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh thăm hỏi bệnh nhân nhập viện do uống rượu nghi giả, không bảo đảm chất lượng tại huyện Chandel, thành phố Imphal West, ngày 20-11. Ảnh: ANI

Chính quyền địa phương cho biết, tính đến 21 giờ ngày 20-11, đã có 13 người tử vong và 346 người phải nhập viện do nghi ngộ độc methanol sau khi uống rượu không bảo đảm chất lượng.

Một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn mửa và suy giảm thị lực. Những trường hợp nghiêm trọng phải được điều trị tích cực, trong đó có bệnh nhân cần chạy thận nhân tạo.

Ngày 20-11, Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh đã đến kiểm tra công tác điều trị tại hai bệnh viện Shija và Babina, chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm điều kiện chăm sóc bệnh nhân.

Chính quyền bang cũng điều động đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, thuốc men và trang thiết bị y tế đến huyện Chandel để tăng cường ứng phó.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, 4 đội phản ứng nhanh đã được thành lập, mang theo thuốc thiết yếu và nguồn cung cấp oxy để hỗ trợ điều trị tại khu vực bị ảnh hưởng.

Cảnh sát cho biết số rượu nghi gây ngộ độc được cho là mua từ Sugnu, thuộc huyện Kakching lân cận.

Chính quyền huyện Chandel đã phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân không sử dụng rượu tự nấu hoặc đồ uống có cồn không rõ nguồn gốc.

Những người từng uống rượu từ nguồn nghi nhiễm độc được khuyến cáo chủ động đến cơ sở y tế kiểm tra, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Các vụ ngộ độc rượu pha methanol từng gây nhiều hậu quả nghiêm trọng tại Ấn Độ. Hồi tháng 5-2026, ít nhất 15 người tử vong sau khi uống rượu chứa methanol tại bang Maharashtra.

Tháng 8-2026, 1 vụ việc tương tự xảy ra tại bang Gujarat, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 60 người bị ảnh hưởng.