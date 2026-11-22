Nặng gánh mưu sinh

Giữa trưa, TPHCM nắng gắt, gánh chè đơn sơ của cụ Phạm Thị Mai (85 tuổi) ở một góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Sài Gòn) vẫn vắng người mua. Vắng khách, cụ bà ngồi nép mình dưới 2 chiếc ô nhỏ che nắng cho những ly chè đủ màu sắc.

Bà không giấu được nỗi buồn khi thấy lời mời mua hàng của mình không khiến người đi đường dừng bước, ghé lại gánh chè. Nhìn nồi chè đầy ắp, đôi mắt bà thoáng những nỗi lo. Bởi, ở tuổi gần 90, bà vẫn nặng gánh mưu sinh, nuôi con bệnh.

Gánh chè đơn sơ của cụ Mai trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Sài Gòn, TPHCM)

Bà Mai vốn quê ở Quảng Ngãi nhưng đã cùng chồng đến TPHCM lập nghiệp từ những năm 1963. Tuy nhiên, sau đó, ông bà thấy cuộc sống tại thành phố không phù hợp nên lại trở về quê.

Nhiều năm sau, khi chồng qua đời, vì một mình phải nặng gánh nuôi 4 người con, bà tiếp tục trở lại TPHCM mưu sinh. Ban đầu, bà nấu món tàu hũ nóng rồi gánh đi bán rong trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Sau này, thấy nhiều người thích ăn chè đậu, bà mày mò nấu đem bán. Bà nhẩm tính mình đã bán chè tại TPHCM hơn 30 năm qua.

Bà đã bán chè tại đây hơn 30 năm

Cụ Mai kể: “Tôi có 4 người con nhưng 2 trong số đó mang bệnh. Một đứa mắc bệnh tim bẩm sinh, một đứa không may gặp biến cố dẫn đến bị tâm thần từ năm 22 tuổi.

Các con tôi đều có hoàn cảnh khó khăn nên không đỡ đần được cho tôi và giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây, tôi có đưa đứa con bị tâm thần vào TPHCM để tiện chăm sóc.

Nhưng con phát bệnh, hay bỏ đi lung tung nên tôi lại gửi về quê. Tại Quảng Ngãi, cháu ở với người em bị bệnh tim. Cả hai đau bệnh, không lao động nặng, tạo thu nhập được nên tôi phải dành dụm, gửi tiền về.

Mấy năm trước, đứa bị bệnh tim mất rồi. Bây giờ, đứa bị tâm thần ở với người anh làm ruộng, hoàn cảnh cũng không khá giả gì. Hơn 30 năm qua, tôi vẫn phải gửi tiền về hàng tháng để phụ giúp con nuôi em bệnh tật”.

Mỗi lần nhắc đến người con đau bệnh, bà Mai lại buồn bã

Nhắc đến người con đã qua đời, mắt cụ Mai ngấn lệ. Bà cho biết đó là người con bà gần gũi nhất. Lúc còn sống, dù đau bệnh, anh vẫn nỗ lực làm việc để hỗ trợ mẹ nuôi, chăm sóc người anh phát bệnh tâm thần.

Sự tận tình của anh khiến bà Mai phần nào yên tâm khi mưu sinh ở xa. Vì vậy, khi anh qua đời, bà Mai lúc nào cũng nặng lòng, lo lắng không yên về người con đang bị bệnh tâm thần.

Dành dụm, gửi tiền nuôi con bệnh

Bà Mai nấu các loại chè đậu xanh, đậu đen, chè bưởi, chè thập cẩm, chè bắp… theo hương vị của người miền Trung. Chè có vị ngọt thanh chứ không gắt.

Các loại đậu đều được bà nấu nhừ nhưng không nát, vẫn còn nguyên hạt. Đối với chè đậu xanh, bà đãi sạch vỏ, sau khi chín, hạt đậu có màu vàng ươm bắt mắt. Đa số các ly chè đều được phủ lớp nước cốt dừa trắng muốt trông bắt mắt.

Chè của bà Mai có hương vị thơm ngon, vừa miệng

Ngày mưu sinh của bà bắt đầu từ khi trời còn tối mịt. Khoảng 3h sáng, bà tranh thủ dậy ninh các loại đậu đã được ngâm từ chiều hôm trước.

Tuổi cao, lại mang bệnh về khớp, thoái hóa cột sống cổ, mỗi khi dậy sớm nấu chè, bà đều phải trải qua những cơn đau nhức. Nhiều lúc, bà phải tự xoa bóp, uống thuốc giảm đau mới đủ sức đặt nồi chè lên bếp để nấu.

Khoảng 8h, bà hoàn thành công đoạn nấu chè. Khoảng 9h30, bà sắp xếp những vật dụng cần thiết vào đôi quang gánh để chuẩn bị đi bán. Vì ở trọ chung cùng người cháu tại quận Bình Thạnh cũ, TPHCM và không còn đủ sức để gánh chè đến phường Sài Gòn bán, bà phải thuê xe ôm.

Sau thời gian được cộng đồng mạng giới thiệu, gánh chè của bà Mai được nhiều người chú ý hơn

Đến góc đường quen thuộc, bà đặt đôi quang gánh chất đầy xoong nhôm lớn nhỏ đựng chè, xô đá nhựa xuống rồi bắt đầu múc, đặt những ly chè của mình lên nắp chiếc nồi lớn đợi khách. Các loại chè bưởi, chè đậu xanh, đậu đen, thập cẩm có giá từ 10.000-20.000 đồng/ly.

Cụ bà thường bán chè cố định trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến khoảng 14h. Đến chiều, nếu bán chưa hết, bà đổ hết nước đá cho nhẹ để gánh chè đi bán quanh khu vực chợ Bến Thành.

Dù mệt mỏi, thân thể đau nhức, bà vẫn cố gắng vì biết còn người con bệnh tật ở quê đang đợi số tiền ít ỏi mình gửi về.

Dù tuổi cao, đau bệnh bà vẫn cố gắng mưu sinh để lo cho người con ở quê

Bà bộc bạch: “Hiện nay, tôi được Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, đứa con bị bệnh tâm thần được 700.000 đồng/tháng. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng đi bán để có thêm tiền gửi về lo cho con.

Trước đây, mỗi tháng tôi gửi về khoảng 1,3 triệu đồng. Nay, sức khỏe không còn tốt, tốn thêm tiền điều trị bệnh nên tôi chỉ gửi được 1 triệu đồng/tháng.

Giờ đây, khi đã cao tuổi, tôi chỉ mong mình có sức khỏe để đi bán, dành dụm tiền gửi về lo thuốc thang cho con”.

Ảnh: Hà Nguyễn