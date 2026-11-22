Vài tháng trước, ông phát hiện trên mặt xuất hiện một khối u nhỏ bằng hạt đậu tương. Do không đau, không ngứa và không ảnh hưởng đến sinh hoạt, ông không đi khám. Tuy nhiên, khối u ngày càng lớn, bề mặt bắt đầu loét và rỉ dịch. Kết quả sinh thiết xác định ông mắc ung thư biểu mô tế bào vảy ở da.

Theo bác sĩ, tình trạng này có thể liên quan đến việc phơi nắng quá mức trong thời gian dài. Tia cực tím có thể làm tổn thương ADN của da, khiến tế bào biến đổi ác tính.

Câu chuyện cho thấy phơi nắng có lợi cho sức khỏe nhưng cần thực hiện hợp lý, tránh tiếp xúc quá mức với tia cực tím.

Các lợi ích từ việc phơi nắng

Giảm nguy cơ sa sút trí tuệ: Nghiên cứu theo dõi hơn 360.000 người từ 37 tới 73 tuổi trong hơn 9 năm công bố trên tạp chí BMC Medicine cho thấy phơi nắng hợp lý có thể giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Các tác giả cho rằng lợi ích này có thể liên quan đến quá trình tổng hợp vitamin D, hấp thu canxi, bảo vệ thần kinh và điều hòa miễn dịch. Ánh sáng mặt trời còn góp phần điều chỉnh đồng hồ sinh học, hỗ trợ giấc ngủ.

Tiếp xúc với ánh nắng có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần áp dụng đúng cách. Ảnh: AI

Cải thiện giấc ngủ: Bác sĩ Trịnh Thiên Minh, Phòng khám Giấc ngủ, Bệnh viện Khang Ninh trực thuộc Đại học Ninh Ba (Trung Quốc), cho biết phơi nắng 30 phút mỗi ngày là phương pháp hỗ trợ giấc ngủ đơn giản. Thói quen này điều chỉnh nhịp sinh học, giảm buồn ngủ ban ngày và cải thiện chất lượng giấc ngủ ban đêm.

Tăng cường sức khỏe xương: Khoảng 90% vitamin D được tổng hợp qua da dưới tác động của ánh nắng, chỉ 10% đến từ thực phẩm. Vitamin D giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi, phốt pho, góp phần duy trì sức khỏe xương.

Cải thiện tâm trạng: Nghiên cứu trên 400.000 người cho thấy thiếu ánh sáng ban ngày là yếu tố nguy cơ liên quan đến trầm cảm, tâm trạng sa sút và mất ngủ.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Nghiên cứu trên nhóm người trung niên châu Âu đăng trên tạp chí Nội tiết và Chuyển hóa Lâm sàng ghi nhận tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng có thể cải thiện độ nhạy insulin, giảm triglyceride, qua đó góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

Phơi nắng đúng cách để hạn chế tác hại

Tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có thể gây sạm da, cháy nắng, lão hóa và làm tăng nguy cơ ung thư da, đục thủy tinh thể, viêm giác mạc.

Thời điểm phơi nắng được khuyến nghị trong bài là 9-11h hoặc 15-16h. Người trưởng thành có thể phơi nắng 30-60 phút mỗi ngày; trẻ nhỏ nên rút ngắn còn 15-30 phút mỗi lần.

Mọi người nên để da tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, tránh phơi nắng qua cửa kính vì có thể làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D. Sau khi phơi nắng, bạn cần bổ sung nước và dưỡng ẩm cho da.

Người thể trạng yếu, mắc tăng huyết áp hoặc bệnh tim cần cân nhắc thời gian tiếp xúc phù hợp với tình trạng sức khỏe.