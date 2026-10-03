Bị vợ dọa khóa cửa, xạ thủ Hàn Quốc giành liền 2 HCV ASIAD

Ngày 1/10, Lee Gun-hyuk cùng Song Jong-ho và Yoon Seo-young giúp Hàn Quốc giành HCV nội dung súng ngắn bắn nhanh 25 m đồng đội nam. Bộ ba đạt tổng cộng 1.749 điểm, hơn Trung Quốc 9 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Hàn Quốc giành HCV đồng đội ở nội dung này, kể từ ASIAD Incheon 2014. Ảnh: Yonhap News.

Chỉ vài giờ sau, Lee tiếp tục bước vào chung kết nội dung cá nhân. Anh và Su Lianbofan của Trung Quốc cùng có 32 điểm sau 8 loạt bắn chính thức, buộc phải bước vào loạt bắn phụ. Hai xạ thủ tiếp tục hòa nhau ở loạt bắn phụ đầu tiên khi cùng ghi 4 điểm. Đến loạt thứ hai, Su chỉ có 2 điểm, trong khi Lee bắn trúng cả 5 mục tiêu, giành trọn 5 điểm và đoạt HCV. Ảnh: Yonhap News.

Với thành tích này, Lee trở thành xạ thủ Hàn Quốc đầu tiên kể từ Kim Jun-hong tại ASIAD Incheon 2014 giành 2 HCV ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25 m trong cùng một kỳ Á vận hội. Ảnh: Yonhap News.

Sau cuộc thi, Lee tiết lộ gia đình là điều anh nghĩ đến khi bước vào thời khắc căng thẳng nhất. Vợ anh là Kim Ye-ji, xạ thủ từng giành HCB tại Olympic Paris 2024. Hai người có một con 16 tháng tuổi. Theo Lee, trước cuộc thi, Kim từng đùa rằng cô sẽ đổi mật khẩu cửa nhà nếu chồng không giành HCV. Ảnh: News1.

Trong loạt bắn phụ quyết định, Lee nhớ đến vợ và con. Anh nói muốn nhanh chóng trở về nhà để đeo tấm huy chương lên cổ con. Trước ASIAD, Lee cũng gây chú ý khi đạt 594 điểm tại vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Thành tích này được truyền thông Hàn Quốc mô tả là mức điểm cao nhất từng được ghi nhận và là kỷ lục thế giới không chính thức. Ảnh: Chosun.

Vợ của Lee Gun-hyuk, xạ thủ Kim Ye-ji, từng được mệnh danh là "xạ thủ ngầu nhất Olympic Paris 2024". Cô sinh năm 1992, bắt đầu tập bắn súng từ năm lớp 6 và từng giành HCĐ tại Giải vô địch bắn súng thế giới ISSF ngay lần đầu dự giải năm 2010. Năm 2024 là mùa giải tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của Kim Ye-ji. Tại Cúp thế giới ISSF ở Baku, Azerbaijan, cô giành HCV nội dung súng ngắn thể thao 25 m nữ với 42 điểm ở chung kết, lập kỷ lục thế giới. Ở cùng chặng đấu này, Kim còn đoạt HCB nội dung súng ngắn hơi 10 m nữ. Tại Olympic Paris 2024, Kim giành HCB nội dung súng ngắn hơi 10 m nữ, xếp sau đồng đội Oh Ye-jin của Hàn Quốc. Sau khi kết hôn, cô nghỉ thi đấu từ năm 2025 để sinh con. Ảnh: International Shooting Sport Federation.

Sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu tại ASIAD, Lee lên máy bay trở về Hàn Quốc vào ngày 2/10. Tuy nhiên, anh để quên cả hai tấm HCV tại khách sạn ở Nhật Bản. Kim Ye-ji có mặt tại sân bay để đón chồng. Khi biết anh để quên huy chương, cô đùa rằng chồng mình có lẽ nên bị "phạt một chút". Lee chỉ biết cười ngượng và xin lỗi vì đã thi đấu tốt nhưng không thể kết thúc chuyến đi một cách trọn vẹn. Ảnh: News1.

Theo truyền thông Hàn Quốc, số huy chương không bị mất. Khách sạn giữ chúng an toàn và Lee sẽ nhận lại sau. Lee Gun-hyuk và Kim Ye-ji hiện là hai gương mặt được chú ý của bắn súng Hàn Quốc. Sau ASIAD 2026, mục tiêu tiếp theo của họ là Olympic Los Angeles 2028. "Chúng tôi muốn vượt ra khỏi châu Á và trở thành cặp đôi bắn súng xuất sắc thế giới", Lee chia sẻ. Ảnh: News1.