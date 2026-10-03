Tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2025

Tối 2/10, đội tuyển Việt Nam đánh bại Pakistan 4-2 ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno, qua đó giành vị trí thứ hai và quyền vào chơi trận tranh hạng ba với Malaysia ngày 5/10.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng khiến huấn luyện viên Kim Sang Sik đối mặt với bài toán lực lượng khi Đỗ Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh lần lượt phải rời sân vì chấn thương. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã chia tay tiền đạo Nguyễn Xuân Son do chấn thương, trong khi Phạm Gia Hưng không tiếp tục thi đấu vì việc gia đình.

Hoàng Hên (số 10) có nguy cơ không thể góp mặt trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia do gặp chấn thương. Ảnh: VFF

Đỗ Hoàng Hên gặp vấn đề ở cơ đùi sau một nỗ lực đi bóng. Tiền đạo nhập tịch này ra dấu xin thay người và được rút khỏi sân ở phút 56, nhường chỗ cho Lê Phạm Thành Long.

Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh cũng không thể thi đấu hết trận. Trung vệ này bị đau cơ đùi sau một pha phá bóng trước sự áp sát của tiền đạo Pakistan và rời sân ở phút 79. HLV Kim Sang Sik sau đó đưa Adou Minh vào thay.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết ban đầu ông dự định đưa Khoa Ngô vào sân thay Hai Long do tiền vệ này có dấu hiệu thấm mệt. Tuy nhiên, chấn thương của Việt Anh khiến ông phải thay đổi kế hoạch.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của Việt Anh trước khi quyết định nhân sự cho trận tranh hạng ba với Malaysia.

Việc Việt Anh và Hoàng Hên có thể vắng mặt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến phương án nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Việt Anh là trung vệ duy nhất đá chính cả ba trận tại giải lần này, đồng thời giữ vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Hoàng Hên đang là một trong những phương án trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Nếu cả hai không kịp bình phục, huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ phải tính toán lại đội hình trong bối cảnh lực lượng của đội tuyển đã bị ảnh hưởng bởi những trường hợp vắng mặt trước đó.

Từ nay đến trận đấu với Malaysia vẫn còn thời gian để các cầu thủ điều trị và hồi phục. Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi, quản lý thể trạng từng cầu thủ, đồng thời cân nhắc trao cơ hội cho những gương mặt chưa được thi đấu nhiều tại giải.

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 5/10. Huấn luyện viên Kim Sang Sik xác định đây là trận đấu quan trọng và muốn có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng.