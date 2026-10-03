Vận động viên Lê Ngọc Tuyết (Đồng Nai) giành huy chương vàng cầu mây ASIAD 20

Vận động viên thành phố Đồng Nai Lê Ngọc Tuyết (bìa phải) cùng Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương vàng nội dung 4 nữ tại ASIAD 20. Nguồn: Webthethao.vn

Sáng 3-10, tại chung kết môn cầu mây nội dung 4 nữ, Đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Thái Lan 2-1 để giành tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD Aichi Nagoya 2026. Đây cũng chính là tấm huy chương vàng thứ 3 của thể thao Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

Vận động viên thành phố Đồng Nai Lê Ngọc Tuyết (bìa phải) cùng Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương vàng nội dung 4 nữ tại ASIAD 20. Nguồn: Webthethao.vn

Với ngôi vô địch nội dung 4 nữ, cầu mây nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng từng giành được tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc).

Thành phần đội tuyển nữ Cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương vàng nội dung 4 nữ ASIAD 20 gồm 6 vận động viên: Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo và Lê Ngọc Tuyết. Trong đó, Lê Ngọc Tuyết là vận động viên của đội tuyển cầu mây thành phố Đồng Nai. Đây là thành tích đáng tự hào của thể thao thành phố Đồng Nai.

Lê Ngọc Tuyết là vận động viên của đội tuyển cầu mây thành phố Đồng Nai đạt huy chương vàng ASIAD. Ảnh: ĐVCC

Cùng đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam đạt huy chương vàng, Lê Ngọc Tuyết trở thành vận động viên duy nhất của thành phố Đồng Nai đạt được thành tích huy chương vàng tại ASIAD 20.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương vàng nội dung 4 nữ tại ASIAD 20. Trong ảnh: Vận động viên thành phố Đồng Nai Lê Ngọc Tuyết (áo số 13). Nguồn: Webthethao.vn

Ở các môn khác, Lò Thị Phung (Đồng Nai) đã dừng bước ở vòng tứ kết ASIAD 20 hạng cân 54kg MMA hiện đại nữ khi để thua đáng tiếc trước võ sĩ hạt giống số 1 người Hàn Quốc là Lee Bomi. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở vòng 3 đơn nữ khi thất bai trước hạt giống số 4 Chen Yu Fei (Trung Quốc)…

Theo danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, thành phố Đồng Nai có 1 huấn luyện viên, 4 vận động viên góp mặt, tranh tài ở các môn: cầu lông, xe đạp, MMA và cầu mây.