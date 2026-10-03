Nhận định trận đấu Tây Ban Nha vs CH Czech, 1h45 ngày 4.10: Chênh lệch đẳng cấp

Phong độ Tây Ban Nha vs CH Czech

Không hổ danh đương kim vô địch thế giới và châu Âu, Tây Ban Nha đang phô diễn sức mạnh khó ngăn cản tại bảng A3. Sau chiến thắng 3-2 ngay tại Wembley trước chủ nhà Anh ở trận ra quân, thầy trò HLV Luis de la Fuente tiếp tục làm gỏi Croatia với tỷ số đậm 4-1.

Liên tiếp hạ gục 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp bằng phong độ thuyết phục, không quá khó để dự đoán ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay đội tuyển xứ đấu bò sau giai đoạn lượt đi. Ở lượt trận 3, Lamine Yamal cùng các đồng đội chỉ phải tiếp đón CH Czech, tập thể bị đánh giá yếu nhất bảng.

Ngoài ưu thế sân bãi, Tây Ban Nha còn sở hữu đẳng cấp vượt trội so với các vị khách bên kia chiến tuyến. Kể từ sau thất bại trước Colombia ở trận giao hữu diễn ra hồi tháng 3/2024, đoàn quân dưới trướng HLV De la Fuente chưa từng nếm mùi chiến bại ở thời gian thi đấu chính thức.

Hiện tại, Tây Ban Nha sở hữu mạch 9 chiến thắng trên mọi đấu trường. Chưa kể, 5 lần chạm trán CH Czech gần đây, đội chủ nhà cũng thắng đến 4 và hòa 1. Rõ ràng, sự chênh lệch lớn ở hai đầu sân khiến kết quả màn so tài tại Oviedo trở nên dễ đoán.

CH Czech chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào có thể ngăn đà thăng tiến của Tây Ban Nha. Đội khách lúc này xếp cuối bảng A3, chưa có nổi điểm số nào, lần lượt nhận những thất bại 1-2 và 0-2 trước Croatia và Anh, bất chấp được thi đấu trên sân nhà.

Kết quả đó khiến đại diện Trung Âu đang trải qua chuỗi 5 trận không biết hương vị chiến thắng. Tại vòng bảng World Cup 2026, CH Czech từng gây thất vọng khi chỉ đút túi vỏn vẹn 1 điểm, thua Hàn Quốc (1-2), Mexico (0-3) và hòa Nam Phi (1-1), phải nói lời chia tay sớm.

Đây sẽ là lần thứ 24, CH Czech ra sân ở đấu trường UEFA Nations League. Trước đó, họ thắng 10, hòa 3 và thua 10. Nên nhớ, để sở hữu thành tích không tệ, CH Czech đã chơi không ít trận ở League B. Năm nay mới là mùa giải thứ 2, Krejci cùng các đồng đội được góp mặt ở League A.

Thi đấu ở sân chơi cao nhất dường như đang hơi quá sức với thầy trò HLV HLV Santi Denia. Sẽ thật khó hy vọng đội khách làm nên trò trống gì ở chuyến viếng thăm xứ đấu bò. Ngược lại, Tây Ban Nha quyết thắng để khẳng định sức mạnh và vị thế ứng viên nặng ký nhất tại bảng A3.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs CH Czech

Tây Ban Nha: Ferran Torres là cái tên đáng chú ý duy nhất vắng mặt vì chấn thương.

CH Czech: Pavel Sulc ngồi ngoài vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs CH Czech

Tây Ban Nha: Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, N Williams; Oyarzabal

CH Czech: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama; Sadliek, Cerv; Radosta, Kral, Lingr; Hlozek

Dự đoán: 3-0