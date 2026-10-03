Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X: Trao 27 giải cho các đội Kéo co

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích thi đấu xuất sắc.

Giải Kéo co diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3-10, với sự tham gia của 12 đơn vị. Các đội tranh tài ở 9 nội dung, gồm: Hỗn hợp 510kg, hỗn hợp 530kg, hỗn hợp 550kg; đồng đội nam 520kg, đồng đội nam 560kg, đồng đội nam 600kg; đồng đội nữ 480kg, đồng đội nữ 520kg và đồng đội nữ 560kg.

Trong quá trình thi đấu, các vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ, thi đấu trung thực, đoàn kết, thể hiện sự phối hợp và tinh thần đồng đội.

Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn, quyết liệt, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 9 giải Nhất, 9 giải Nhì và 9 giải Ba cho các đội đạt thành tích cao ở 9 nội dung thi đấu.

Cụ thể, 9 giải Nhất thuộc về các đội: Sông Công, nội dung đồng đội nam 520kg; Đức Xuân, nội dung đồng đội nam 560kg; Đức Xuân, nội dung đồng đội nam 600kg; Phan Đình Phùng, nội dung đồng đội nữ 480kg; Bắc Kạn, nội dung đồng đội nữ 520kg; Bắc Kạn, nội dung đồng đội nữ 560kg; Phong Quang, nội dung hỗn hợp 510kg; Tân Kỳ, nội dung hỗn hợp 530kg và Bách Quang, nội dung hỗn hợp 550kg.

Kéo co là một trong các nội dung của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X năm 2026, góp phần tạo sân chơi thể thao, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.