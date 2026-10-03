Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Ban tổ chức Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026 vừa công bố 6 kỳ thủ cuối cùng xác nhận tham dự, gồm Lê Quang Liêm, Levon Aronian, Jorden van Foreest, Abhimanyu Mishra, Shakhriyar Mamedyarov và Andrew Hong. Qua đó, danh sách 24 kỳ thủ của giải đã được hoàn thiện.

Theo kế hoạch, giải diễn ra tại khách sạn Anantara New York Palace ở Budapest. Giải đấu do Norway Chess phát triển và vận hành, được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) công nhận.

Khác với các giải chỉ thi đấu một thể loại cờ, 24 kỳ thủ tại giải sẽ tranh tài ở ba nội dung gồm cờ bán tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Ở nội dung bán tiêu chuẩn, mỗi kỳ thủ có 45 phút cùng 30 giây cộng thêm sau mỗi nước đi, thay cho thể thức 90 phút cộng 30 giây thường thấy ở cờ tiêu chuẩn.

Các kỳ thủ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 6 người, thi đấu để xác định nhà vô địch toàn năng. Sự kiện năm nay cũng là bước chuẩn bị cho hệ thống Total Chess World Championship Tour dự kiến bắt đầu mùa giải đầu tiên vào năm 2027.

Danh sách tham dự có 18 trong tổng số 24 kỳ thủ sở hữu Elo trên 2.700. Magnus Carlsen, kỳ thủ số một thế giới, là gương mặt nổi bật nhất. Bên cạnh đó còn có Fabiano Caruana, Wesley So, Vincent Keymer, Nodirbek Abdusattorov, R Praggnanandhaa, Arjun Erigaisi, Anish Giri và Alireza Firouzja.

Lê Quang Liêm được xếp hạng 18 thế giới trong danh sách được công bố. Đại kiện tướng Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu nhiều kỳ thủ thuộc nhóm hàng đầu trong một giải đấu đòi hỏi khả năng thích ứng với các thể thức và quỹ thời gian khác nhau.

Hai kỳ thủ nữ góp mặt là Bibisara Assaubayeva của Kazakhstan và Vaishali Rameshbabu của Ấn Độ.

Ngoài những tên tuổi kể trên, giải còn có Jan-Krzysztof Duda, Richard Rapport, Levon Aronian, Hans Moke Niemann, Shakhriyar Mamedyarov, Ian Nepomniachtchi, Maxime Vachier-Lagrave, Jorden van Foreest, Haik M. Martirosyan, Vladislav Artemiev, Abhimanyu Mishra và Andrew Hong.

Sự hiện diện của Lê Quang Liêm tại Budapest mang đến thêm một cơ hội để kỳ thủ số một Việt Nam thi đấu với nhóm đối thủ có thứ hạng cao ở cả cờ bán tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.